फुटीर नगरसेवकांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठवणार; नोटिशीला लेखी उत्तर नाहीच 

सांगली : महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत व्हीप डावलून विरोधकांना मतदान करणाऱ्या भाजपच्या सहा फुटीर नगरसेवकांनी नोटिशीला मुदतीत उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे लवकरच प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी सांगितले. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या स्नेहल सावंत, महेंद्र सावंत, अर्पणा कदम, नसीमा नाईक, शिवाजी दुर्वे व आनंदा देवमाने यांनी पक्षाचा व्हीप डावलून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मदत केली. यामध्ये आनंदा देवमाने आणि शिवाजी दुर्वे हे गैरहजर राहिले, तर उर्वरित चौघांनी थेट विरोधात मतदान केले. त्यामुळे महापालिकेतील भाजपची अडीच वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. यामुळे भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे आणि गटनेते विनायक सिंहासने यांनी या फुटीर नगरसेवकांना गेल्या सोमवारी नोटीस बजावली होती. त्याला लेखी उत्तर देण्याची मुदत सात दिवस होती. मात्र एकाही फुटीर नगरसेवकाने नोटिशीला उत्तर दिले नाही. या नगरसेवकांनी गेले दोन दिवस वकिलांच्या भेटी घेऊन नोटिशीला उत्तर देण्याची तयारी केल्याची चर्चा होती. भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे म्हणाले,""अद्याप एकाही नगरसेवकाने नोटिशीला उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक सर्व कागदपत्रे जमा केली आहेत. तसेच ऑनलाईन मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही महापालिकेकडे मागितले आहे.'' ते म्हणाले,""निवडणूक निर्णय अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांनी मतदान घेताना प्रत्येक उमेदवाराचे नाव सांगून त्यांच्यासाठी मतदान करणाऱ्या सदस्यांची नावे नोंदली आहेत. शिवाय जे सदस्य गैरहजर होते, त्यांना उपस्थित राहून मतदान करण्यासाठी पाच मिनिटांची वेळही दिली होती. हे सगळे रेकॉर्डिंग आहे. ते विभागीय आयुक्तांना सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे या सहा नगरसेवकांवर कारवाईसाठी पक्ष प्रयत्न करणार आहे.'' संपादन : युवराज यादव

