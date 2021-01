एफआरपीच्या मुद्द्यावरून सांगलीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

सांगली : सांगलीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. एफआरपीच्या मुद्द्यावरून दत्त इंडिया कारखान्यासमोर हे आंदोलन सुरू आहे. यावेळी पोलीस आणि स्वाभिमानी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. अंगाला हात लावू नका, बाहेर या, आमच्याशी बोला असे म्हणत कार्यकर्त्यांनी कारखान्यात घुसण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेच्या मागण्यांकडे कारखान्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. एकरकमी एफआरपीच्या संदर्भात कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळलेला नाही म्हणून शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. यावेळी कारखान्यांमध्ये असणाऱ्या गव्हाणीमध्ये आम्ही आंदोलन करू असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. (सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)

संपादन - स्नेहल कदम

