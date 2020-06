सिव्हील हॉस्पिटलला तीन व्हेंटीलेटर प्रदान 

सांगली- गोरगरीब, गरजू रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व मदत शासकीय रुग्णालयाला करु अशी ग्वाही आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी आज दिली. आमदार गाडगीळ यांच्या प्रयत्नातून तीन व्हेंटिलेटर्स सिव्हीलचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी अंजली फौंडेशनचे ट्रस्टी सिद्धार्ध गाडगीळ, महापौर सौ. गीता सुतार, प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, माजी उपमहापौर धीरज सुर्यवंशी महिला व बालकल्याण सभापती सौ. नसीमा नाईक व प्रभाग समिती एकच्या सभापती सौ. उर्मिला बेलवलकर, सरचिटणीस शरद नलवडे, गणपतराव साळुंखे, अतुल माने आदी उपस्थित होते. आमदार गाडगीळ म्हणाले, अंजली फौंडेशन, महाबळ मेटल प्रायव्हेट लिमीटेड, सांगली व जीवनज्योत कॅन्सर रिलीफ ट्रस्ट मुंबईच्या माध्यमातून तीन व्हेंटिलेटर्स शासकीय रुग्णालयास दिली आहेत. याशिवाय आमदार फंडातूनही आणखी तीन व्हेंटिलेटर्स देणार आहे. अधिष्ठाता नणंदकर म्हणाले, आमदार गाडगीळ यांनी योग्य वेळी मदत केली आहे. सिव्हीलकडील नऊ व्हेंटिलेटर्स बंद होते. ते दुरुस्त करुन घेण्याचे काम सुरु आहे. आता उपलब्ध सहा आणि आमदार गाडगीळ यांच्या प्रयत्नातून मिळालेल्या तीन अशा नऊ व्हेंटिलेटर्स चांगला फायदा होणार आहे. यावेळी उपअधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. उमेश भोई, उपवैद्यकीय अधिक्षक डॉ. संतोष दळवी, प्रशासकीय अधिकारी मनोज दाभाडे, आदिसेविका श्रीमती सीमा चव्हाण आदी उपस्थित होते.

