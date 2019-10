पंढरपूर : दान केलेले पैसे लंपास करताना पुजारी सीसीटीव्हीत कैद (व्हिडिओ)

पंढरपूर : श्री विठ्ठलाच्या चरणी भाविकाने अर्पण केलेली दोन हजारांची नोट दानपेटीत टाकण्याचा बहाणा करत मंदिर समितीच्या पुजाऱ्याने लंपास केली. सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये ही घटना दिसून आली असून, मंदिर समितीने संबंधित कर्मचारी अमोल चिटणीस याच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दिली. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने श्री विठ्ठल आणि श्री रुक्मिणीमातेची पूजा विधी करण्यासाठी तसेच दिवसभर त्याच्या मूर्तीजवळ उभे राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. दररोज हजारो भाविक देवाच्या चरणावर नाणी आणि

रोख रक्कम अर्पण करतात. हार फुले वाहतात. भाविकांनी अर्पण केलेती रक्कम उचलून कुलुपबंद टानपेटीत टाकणे, हारपुले उचलून ती बाजूला ठेवणे ही कामे हे कर्मचारी करतात. आज मंदिर समितीने नेमलेला कर्मचारी अमोल चिटणीस हा श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीजवळ उभा होता. एका भाविकाने देवाच्या पायाजवळ अर्पण केलेली दोन हजाराची नोट उचलून कर्मचारी सतोष चिटणीस याने दानपेटीत टाकण्याचा बहाणा केला. त्याने दोन हजाराची नोट पेटीत टाकताना ती पुन्हा बाहेर ओढून काढता येईल, अशा पध्दतीने टाकली आणि त्यानंतर काही मिनिटांनी देवाजवळ अर्पण केलेला तुळशीचा हार उचलताना हाराच्या आडून देणगी पटीतील नोट सराईतपणे बाहेर काढून लंपास केली. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. मंदिर समितीने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली असून, संबंधित कर्मचारी संतोष चिटणीस याच्याविरोधात पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. मंदिरात जागोजागी सीसीटीव्ही बसवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेच्या गाभाऱ्यातील चित्रण सीसीटीव्हीमध्ये कैद होत असते. काही दिवसांपूर्वी मंदिरातील एका दानपेटीतून एका चोरट्याने बॉलपेनच्या सहाय्याने नोट बाहेर काढून ती तंपास केल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर आज थेट विठ्ठलाच्या गाभार्यात मंदिर समितीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यानेच चोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित कर्मचारी हा प्रकार किती दिवसापासून करत होता. याचा तपास पोलिसांना करावा लागणार आहे.

