Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?

सांगली : एकीकडे वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्ग रेटला जात असताना, पुणे-बंगळूर ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय महामार्गाला मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून दुसरी मान्यता मिळालेली नाही. हा महामार्ग स्थगित झाल्याची माहिती समोर येत (Pune Bengaluru National Highway Sangli route) आहे. जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्राला एकीकडे मुंबई आणि दुसरीकडे बंगळूरला जोडणाऱ्या या महामार्गाचे रेखांकन थांबवण्यात आले आहे. त्याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. या महामार्गाच्या बळावर जिल्ह्यात होऊ शकणाऱ्या सर्वच विकास प्रकल्पांना मोठा फटका बसणार आहे. .सध्या जिल्ह्यातून चार राष्ट्रीय महामार्ग गेले आहेत. काही पूर्ण झाले, तर काहींचे काम प्रगतिपथावर आहे. मात्र अन्य महामार्गापेक्षा महत्त्वाचा, गतिमान द्रुतगती मार्ग म्हणून ‘पुणे-बंगळूर’कडे पाहिले जाते. खानापूर, तासगाव, कवठेमहांकाळ, मिरज तालुक्यांतून हा महामार्ग कर्नाटकात अथणीमार्गे बंगळूरला जोडणार होता..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.मिरज पूर्व भागात सलगरे येथे ड्रायपोर्टसाठी जागा सुचवण्यामागे या महामार्गाच्या ‘कनेक्टिव्हिटी’चा प्रमुख मुद्दा होता. खासदार विशाल पाटील, माजी खासदार संजय पाटील यांनी सलगरे येथे या महामार्गाला ‘कनेक्टिव्हिटी’ द्यावी, यासाठी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याकडे आग्रह धरला. त्याबाबत गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता..या महामार्गाचे रेखांकन निश्चित करण्यासाठी प्रक्रियादेखील सुरू झाली. गडकरी यांनी सांगलीतील एका कार्यक्रमात ‘मी सांगलीत महामार्गावर विमान उतरवणार आहे’, अशी घोषणा केलेली. त्यासाठी बेळंकी-सलगरे या गावांच्या मधला टप्पा निश्चित करण्याचे नियोजन होते. जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ठरेल, अशी अपेक्षा होती. आता धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. अद्यापपर्यंत मान्यताच मिळालेली नाही. ती मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याची चर्चा आहे. रेखांकन थांबवण्यात आले आहे..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.महाराष्ट्र-कर्नाटकचे खासदार भेट घेणार‘पुणे-बंगळूर ग्रीनफिल्ड हाय-वे’ हा सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीचा आणि ६ ते ८ मार्गिकांचा प्रस्तावित आहे. सध्या १४ ते १५ तासांचा प्रवास केवळ ७ ते ८ तासांत पूर्ण होऊ शकतो. हा प्रकल्प ‘प्रधानमंत्री भारतामाला परियोजने’अंतर्गत करण्याचे नियोजित आहे. सुमारे ५० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग ज्या लोकसभा मतदार संघातून जातो, तेथील खासदार या महामार्गासाठी आग्रही आहेत. ते नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.