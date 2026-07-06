पश्चिम महाराष्ट्र

Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार

Landslide Disrupts Pune–Mumbai Railway Traffic : लोणावळा–करजात घाट विभागात दरड कोसळल्यामुळे पुणे–मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. कोयना एक्सप्रेससह अनेक गाड्या उशिराने धावत असून मध्य रेल्वेने वेळापत्रकात तातडीने बदल केले आहेत.
Lonavala Karjat railway landslide update

Lonavala Karjat railway landslide update

esakal

शंकर भोसले
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मिरज : लोणावळा–करजात घाट विभागातील मंकी हिल केबिन आणि ठाकूरवाडी केबिनदरम्यान सोमवारी (ता.६) पहाटे रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्याने पुणे–मुंबई रेल्वे वाहतुकीचा खोळंबा झाला. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेने अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या मार्गात आणि वेळापत्रकात तातडीने बदल केले असून प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली (Koyna Express delayed due to landslide) आहे. पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

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