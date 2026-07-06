Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार

मिरज : लोणावळा–करजात घाट विभागातील मंकी हिल केबिन आणि ठाकूरवाडी केबिनदरम्यान सोमवारी (ता.६) पहाटे रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्याने पुणे–मुंबई रेल्वे वाहतुकीचा खोळंबा झाला. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेने अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या मार्गात आणि वेळापत्रकात तातडीने बदल केले असून प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली (Koyna Express delayed due to landslide) आहे. पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. .तसेच आज सोमवारी सकाळी ८ : ४० वाजता कोल्हापूरहून मुंबईकडे जाणारी कोल्हापूर–मुंबई कोयना एक्सप्रेस (गाडी क्र. ११०३०) सोमवारी तब्बल तीन तास उशिराने म्हणजे ११ वाजून ४० मिनिटांनी कोल्हापूर स्थानकातून सुटणार आहे. सकाळी आठ वाजता कोल्हापूरहून आणि सुमारे सव्वानऊ वाजता मिरजेतून सुटणारी ही गाडी नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने धावणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..Koyna Dam Water Storage Latest Update : कोयना धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली! येत्या काही दिवसांत विसर्ग? महाबळेश्वरसह नवजात धुवांधार पाऊस, पाहा आजचा पाणीसाठा.दरम्यान, रविवारी (ता. ५) रोजी रात्री कोल्हापूर आणि मिरज जंक्शनवरून मुंबईकडे रवाना झालेली कोल्हापूर–मुंबई महालक्ष्मी एक्सप्रेस (गाडी क्र. १७४१२) सातारा–पुणे विभागातील विविध स्थानकांवर चार तासांहून अधिक काळ थांबविण्यात आली. तसेच हुबळी–दादर एक्सप्रेस (गाडी क्र. १७३१७) पुणे जंक्शन येथे पहाटे तीन वाजल्यापासून रोखून ठेवण्यात आली आहे. या दोन्ही गाड्यांचा पुणे ते मुंबई प्रवास रद्द करण्यात आला असून त्या केवळ पुण्यापर्यंतच धावतील..याशिवाय शरावती–दादर एक्सप्रेस देखील पुण्याच्या पुढील विविध स्थानकांवर चार तासांहून अधिक काळ उभी होती. मात्र, ही गाडी दादरपर्यंत धावण्याची शक्यता रेल्वेच्या अधिकृत सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. मंकी हिल आणि ठाकूरवाडी परिसरात दरड कोसळल्याने रेल्वे मार्गावरील मलबा हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, सुरक्षितता लक्षात घेऊन रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत..Atpadi Pomegranate Market : आटपाडी बाजारात 6,780 क्रेट डाळिंबाची विक्रमी आवक; प्रतिकिलो 100 ते 171 रुपयांचा मिळाला दर, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.आज या गाड्या पुण्यातूनच सुटणारदरड कोसळल्यामुळे सोमवारी (ता. ६) मुंबई सीएसएमटी आणि दादर येथून सुटणाऱ्या काही गाड्यांच्या प्रारंभ स्थानकात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबई–कोल्हापूर कोयना एक्सप्रेस (११०२९), दादर–सातारा एक्सप्रेस (११०२७), दादर–हुबळी एक्सप्रेस (१७३१८) आणि मुंबई–कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेस (१७४११) या गाड्या मुंबई किंवा दादरऐवजी पुणे जंक्शनवरून नियोजित वेळेनुसार पुढील प्रवासासाठी रवाना होणार आहेत. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी संबंधित गाडीची अद्ययावत स्थिती तपासूनच रेल्वे स्थानकावर यावे, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.