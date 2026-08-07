Maharashtra Farmer Loan Waiver : वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; 10 कोटी 20 लाखांचा लाभ मंजूर

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत असलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर (Walwa Sangli farmer loan waiver list 2026) झाली आहे. या टप्प्यात तालुक्यातील दोन हजार ८२४ शेतकऱ्यांना १० कोटी २० लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मंजूर झाला आहे. मात्र, लाभार्थ्यांपैकी ५२० शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणिकरण पूर्ण केले नसल्याने त्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..वाळवा तालुक्यातील चार हजार ४३२ शेतकऱ्यांसाठी २९ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विकास सोसायट्या आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या पात्र सभासदांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे..शासनाच्या निकषांनुसार, पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर झाली असली, तरी लाभाची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी फार्मर आयडी व आधार प्रमाणिकरण बंधनकारक आहे. प्रमाणीकरण न झाल्यास कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात..Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य.सध्या पहिल्या यादीतील २,८२४ लाभार्थ्यांपैकी ५२० शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण प्रलंबित आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी विलंब न करता जवळच्या महा ई-सेवा केंद्रात किंवा संबंधित विकास सोसायटीत संपर्क साधावा. पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांनाही लवकर मंजुरी मिळून त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’’अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी तत्काळ आपले आधार कार्ड प्रामाणिकरण करून घ्यावे. शिवाय फार्मर आयडीसुद्धा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.”-सारिका रासकर, तहसीलदार, वाळवा तालुका (ईश्वरपूर).Jalgaon Flyover Proposal : जळगाव महामार्गावर होणार 3 नवीन उड्डाणपूल! खासदार स्मिता वाघ यांच्या प्रस्तावाला गडकरींचा सकारात्मक प्रतिसाद, 'त्या' पुलाचीही घेतली गंभीर दखल.दृष्टिक्षेपातप्रस्तावित कर्जमाफी :२९.५४ कोटीमंजूर कर्जमाफी : १०.२० कोटीएकूण प्रस्तावितलाभार्थी : ४,४३२ शेतकरीपहिल्या टप्प्यातीललाभार्थी : २,८२४ शेतकरीआधार प्रमाणीकरणप्रलंबित : ५२० शेतकरी.“पहिल्या टप्प्यात पहिल्या यादीत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल १० कोटी २० लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मंजूर झाला आहे.”-रणजित पाटील, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, ईश्वरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.