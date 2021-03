जांभुळणीचा "मत्स्य प्रकल्प' राज्यासाठी "पायलट'; मंत्री अस्लम शेख यांची विधानसभेत घोषणा

खरसुंडी : जांभुळणी (जि. सांगली) ग्रामपंचायतीच्या वतीने बेरोजगार तरुणासाठी बंधाऱ्यात राबवण्यात आलेला "मत्स्य प्रकल्प' राज्यासाठी दिशादर्शक ठरला असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार पडळकर यांनी हा विषय मांडताच मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी अभ्यास करून राज्यभर पायलट प्रोजेक्‍ट म्हणून राबवण्यात येईल असे सांगितले. जांभुळणी (ता. आटपाडी) ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सरपंच संगीता मासाळ व सदस्यांनी गावच्या तरुण बेरोजगारासाठी गावातच व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गावच्या हद्दीतील पाच सिमेट बंधाऱ्यामध्ये मत्स्य व्यवसाय निर्मिती प्रोजेक्‍ट करून दिले. गावच्या स्थानिक हद्दीतील असणारे आठ सिमेंट बंधारे दुरुस्त करून पाण्याची गळती थांबवली आणि मत्स्य व्यवसायाकरिता तयार केले. गावच्या तरुण बेरोजगारांना याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणानंतर मत्स्य बीज आणून सोडण्यात आले. चार महिन्यानंतर त्यापासून उत्पन्न सुरू होईल अशी रचना करण्यात आली. गतवर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागाकडे असणारा सर्व तरुणवर्ग गावाकडे परतला होता. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून या तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्यांनी चांगल्या प्रकारे व्यवसाय सुरू केला आहे.गाव सोडून शहराकडे जाण्याची यांची चिंता मिटली.या बेरोजगार तरुणांना व्यवसायाची संधी मिळाली आणि त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढवण्यास ही चांगली मदत झाली. आतापर्यंत राज्यभरात साठवण तलावातच मत्स्य व्यवसाय करण्यात येत होता. लहान सिमेंट बंधारे व पाझर तलावात हा व्यवसाय होत नव्हता. साठवण तलावात करण्यात येणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे उत्पन्न ग्रामपंचायतीस न मिळता शासनास मिळत होते. सध्या आटपाडी तालुक्‍यात टेंभू योजनेचे पाणी आठ वर्षापूर्वी आले आणि स्थानिक ओढा पात्रातून सोडण्यात येत आहे. या ओढा पात्रास बरेच ठिकाणी बंधारे आहेत. पावसाळ्यात हे सर्व बंधारे तुडुंब भरले जातात, जर पाणी कमी पडू लागले तर टेंभू योजनेतून भरले जाते. या बंधाऱ्यांचा फायदा शेती बरोबर मत्स्य व्यवसायास चांगल्या प्रकारे होतो. प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या चार बंधाऱ्यामध्ये मत्स्य पालन सुरु आहे. या बंधाऱ्यातून प्रति महिना ग्रामपंचायतीस एक हजार रुपये याप्रमाणे बारा हजार वार्षिक असे चौसष्ठ हजार कर येतो. पुढील वर्षापासून बारा बंधारे देण्यात येणार आहेत. एका बंधाऱ्यातून या तरूण व्यवसायिकांना वार्षिक पाच लाखाचे उत्पन्न मिळते. ग्रामपंचायतीच्या या चांगल्या धोरणामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न मिटवण्यात आला आणि ग्रामपंचायतीचे ही चांगल्या प्रकारे उत्पन्न वाढले आहे. जांभुळणी एक आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून नावारूपास आली आहे. राज्याची टीम भेट देणार

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागातून गावाकडे आलेल्या बेरोजगार तरुणाना व्यवसायिक संधी निर्माण करण्याचे काम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. सध्या हा प्रकल्प दिशादर्शक ठरत आहे. राज्याच्या मुख्य विभागाची टीम या प्रकल्पास भेट देणार आहे. मत्स्य प्रकल्प राज्याला दिशा देणारा जांभुळणी ग्रामपंचायतीने इस्टिमेट बंधाऱ्यात सुरू केलेला'मच्छ प्रकल्प'भाजपचे राज्यसभा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय मांडला. यावर चर्चा करण्यासाठी अध्यक्षानी ही परवानगी देताच मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी अशा प्रकल्पाचा आढावा घेऊन आणि जांभुळणी गावच्या प्रकल्पास भेट देऊन अभ्यास करण्यात येईल व हा प्रकल्प राज्यभर पायलट प्रोजेक्‍ट म्हणून राबवण्यात येईल असे सांगितले. यामुळे जांभुळणी येथील मत्स्य प्रकल्प राज्याला दिशा देणारा ठरला आहे.

- संगीता मासाळ, सरपंच संपादन : युवराज यादव

