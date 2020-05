त्यांच्या घरावर स्टीकर्स लावा 

सांगली : जिल्ह्याबाहेरुन आलेल्यांना होम क्वारंटाईन केले आहे. त्यांच्या घरावर स्टीकर्स लावावित आणि त्यांच्यावर नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, अशा सूचना आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी आज नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाईन बैठकीत दिल्या. त्यांनी आज कोरोना नियंत्रण व महापूर व्यवस्थापनाबाबत करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांची बैठक घेतली. त्यांनी कोरोनाबाबत जर होमक्‍वांरटाईन केलेले लोक नियम पाळत नसतील तर त्यांची माहिती प्रशासनाला द्यावी आणि कारवाईस सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. बाहेरुन येणाऱ्यांची संख्या जास्त झाल्यास संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी शाळांची मदत घेऊ. प्रभागनिहाय सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांची यंत्रणा तयार ठेवा, असे आवाहनही केले. धीरज सूर्यवंशी म्हणाले,""शहरात कंटेन्मेंट झोनमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य अधिकारी, आशा वर्कर्स, सफाई कामगारांना मास्क, सॅनेटायझरसह पीपीई कीट देण्यात यावेत. महापालिकेच्या इतिहासात चांगली नालेसफाई झाल्याने पुराचा धोकाही टळेल. ऍड. स्वाती शिंदे म्हणाल्या,""कोरोना रोखण्यासाठी अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश देऊ नये असे महापालिकेनेही प्रशासनास पत्र द्यावे. आता महापुराचाही धोका आहे. त्याबाबत उपाययोजना करण्याची तयारी करावी.''

पाऊस भरपूर झाल्या व पूर आल्यास आपत्तीसाठी बोटी, लाईफ जॅकेटस्‌, जेसीबीसह सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवावी. कोयना धरण 50 टक्के भरलेले आहे. पावसाळ्याचा अंदाज घेऊन आतापासूनच दुष्काळी भागासाठी पाणी सोडावे. अलमट्टी धरणाशी समन्वय ठेवून धोका टाळावा. पूरपट्ट्यातील नगरसेवकांनी लोकांना पाणी वाढण्यापुर्वीच अंदाज घेऊन सक्तीने स्थलांतर करण्यास भाग पाडावे अशी मागणी केली. यावर श्री. कापडनीस यांनी उपाययोजनांची हमी दिली.

