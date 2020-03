दुबईहून आलेले डॉक्टर बसले पेशंट तपासत, आता त्यांनाच केलं होम क्वॉरंटाईन

नगर ः कोरोना नगर जिल्ह्यात हळूहळू पाय पसरायला लागला आहे. आतापर्यंत दोनच पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळले आहेत. मात्र, त्यांच्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण आहे. या परिस्थितीचा काहीजण काळाबाजार करून फायदा घेत आहेत. प्रशासन आपल्या परीने विशेष काळजी घेत आहे. जे कोरोनाबाधित आढळले ते सुशिक्षित आहेत. दुबईहून आलेल्या लोकांनाच ही बाधा झाल्याचे आतापर्यंत दिसते आहे. तेथून ५ मार्चला आलेले एक डॉक्टर महाशय बिनदिक्कतपणे आपली ओपीडी चालवित होते. प्रशासनाच्या ही बाब काही लोकांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर त्यांना होम क्वॉरंटाईन करण्यात आलं. त्या डॉक्टर महाशयांनी खासगी ओपीडीसही व्हिजीट केल्याचे समोर आलं आहे. स्वतः एक डॉक्टर असतानाही त्यांनी लोकांमध्ये मिसळून तपासणी केली. जिल्हाधिकार्यांनी जे लोक परदेशातून आले आहेत. त्यांना १४ दिवस विलगीकरण कक्षात राहण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्यांनी तसे न करता पेशंट तपासत राहिले. त्या डॉक्टरांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांचा रिपोर्ट येणे बाकी आहे. तो निगेटीव्ही आल्यास लोकांच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. परंतु पॉझिटिव्ह सापडल्यास मात्र, मोठ्या संकटाला सामोरे जावं लागणार आहे. त्या डॉक्टरांच्या संपर्कात आलेल्यांच्या पोटात गोळा यायला लागला आहे. संशियिताच्या नातेवाईची हुज्जत कोण कोणाच्या संपर्कात आलं आणि कोण नाही हे समजायला मार्ग नाही. कालच होम क्वॉरंटाईनसाठी ताब्यात घेतलेल्या संशियाताच्या नातेवाईकांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं तेथे जाऊन त्यांनी हुज्जत घातली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत त्यांना अॅम्बुलन्स बोलावून होम क्वॉरंटाईन केलं.

