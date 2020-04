राहाता ः लोणी येथील प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोरोना संशयित रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसह एकूण नऊ जणांना "क्वारंटाईन' करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात या सर्वांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. याबाबत राहात्याचे तहसीलदार कुंदन हिरे म्हणाले, ""श्रीरामपूर तालुक्‍यातील गोवर्धन येथील तरुण उपचारासाठी या रुग्णालयात आला. तो गतिमंद असल्याने डॉक्‍टरांना त्याची विचारपूस करण्यात अडचण निर्माण झाली. त्याला फिटसदृश त्रास होत असल्याचे प्राथमिक निदान करण्यात आले. खबरदारीचा उपाय म्हणून नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मात्र, कोरोनासदृश लक्षणे दिसल्याने त्याला पुणे येथील ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले होते. त्याला कोरोनाची बाधा झाल्याचा संशय असल्याने, प्रवरा रुग्णालयात त्याची तपासणी करणारे डॉक्‍टर व त्यांच्या मदतीला असलेले आरोग्य कर्मचारी मिळून नऊ जणांना "क्वारंटाईन' करण्याचा निर्णय रुग्णालय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. या सर्वांना या रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, लोणी बुद्रुक येथील कोरोनाबाधित रुग्णाचे कुटुंबीय व संपर्कातील अन्य लोकांचे अहवाल "निगेटिव्ह' आले आहेत आणि हा रुग्णदेखील कोरोनाबाधित नाही, असे दिशाभूल करणारे मेसेज सोशल मीडियावर टाकण्यात आले. हे मेसेज टाकणाऱ्या व फॉरवर्ड करणाऱ्या सर्वांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या मेसेजचे स्क्रीन शॉट घेऊन कारवाई केली जात आहे, असे तहसीलदार हिरे यांनी सांगितले.

