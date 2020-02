विखे कारखान्याच्या अध्यक्षपदी  राधाकृष्ण विखे; कडू उपाध्यक्ष 

लोणी ः पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची आणि उपाध्यक्षपदी विश्वास कडू यांची एकमताने निवड झाली. विखे कारखान्याच्या संचालक मंडळाची निवडणूक नुकतीच बिनविरोध झाली. या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे यांच्या उपस्थितीत संचालक मंडळाची पहिली बैठक कारखान्याच्या सभागृहात झाली. मावळते उपाध्यक्ष कैलास तांबे यांनी विखे पाटील यांच्या नावाची सूचना मांडली. त्यास सतीश ससाणे यांनी अनुमोदन दिले. विश्वास कडू यांच्या नावाची सूचना स्वप्नील निबे यांनी मांडली. साहेबराव म्हस्के यांनी अनुमोदन दिले. विखे पाटील यांनी 1987 ते 1992 आणि 1992 ते 1995 या काळात कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती. या वेळी विखे पाटील म्हणाले, की बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या आदर्श वाटचालीनुसारच कारखान्याचे काम सुरू आहे. भविष्यात पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कार्यक्षेत्रात ऊस निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. कारखाना आधुनिकीकरणाचे मोठे काम झाले आहे. त्यामुळे आता चांगल्या क्षमतेने उसाचे गाळप करण्याचे उद्दिष्ट आहे.''

माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. बापूसाहेब आहेर, नंदकिशोर राठी, डॉ. भास्करराव खर्डे, तुकाराम बेंद्रे, कार्यकारी संचालक ठकाजी ढोणे आदी उपस्थित होते.



