रॅगिंग ः पारनेरमधील व्हिडिओ व्हायरल, प्राचार्य म्हणतात, ही तर चेष्टामस्करी 

पारनेर: पारनेर येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहा-सात विद्यार्थ्यांनी एका विद्यार्थ्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणाचा व्हिडिओ एकाने काढला आहे. तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा रॅगिंगचा प्रकार असल्याची चर्चा आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांची तक्रार या घटनेची लेखी तक्रार या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी अनिकेत खंडू बेलोटे (रा. देवी भोयरे, ता. पारनेर) यांच्यासह पालकांनी केली आहे. दुसरीकडे या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने एक समिती नेमली असल्याची माहिती प्रभारी प्राचार्य जाधव यांनी दिली. वेल्डरच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश

या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत वेल्डरच्या कोर्ससाठी अनिकेत बेलोटेचा प्रवेश आहे. त्याच्या वर्गातील सहा-सात विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी अनेक मार्गाने या विद्यार्थ्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. या संबंधी बेलोटे याने प्राचार्यासह शिक्षकांकडे तक्रार केली आहे. या पूर्वीही या मुलास संबंधित मुलांनी त्रास दिल्याचे बेलोटे याचे म्हणणे आहे. या घटनेची चौकशी केली

या बाबत पारनेर औद्योगिक विकास प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य एस. व्ही. जाधव यांच्याशी या बाबत चर्चा केली. मात्र, ही घटना मुलांच्या चेष्टामस्करीचा विषय आहे. प्रकरणाची चौकशी केली आहे. या घटनेत सत्यता नाही. विद्यार्थ्यांनी तसे लेखी दिले आहे.

