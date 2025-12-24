Sangli Election : निवडणूक काळात ‘रामप्रहरी’ पोलिसांचा कडक पहारा; पुतळ्यांची विशेष जबाबदारी

सांगली : निवडणुकीच्या काळात ‘रात्र वैऱ्याची आहे’ असं सर्रास ऐकायला मिळतं. जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता ते खरंही आहे. मिरजेत काही दिवसांपूर्वीच महापुरुषाच्या पुतळ्याची विटंबना झाली..त्यामुळे जिल्ह्याची कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांची ‘गुड मॉर्निंग पथके’ सक्रिय झाली आहेत. भल्या पहाटे म्हणजेच, ‘रामप्रहरी’ जाऊन राष्ट्रपुरुष, थोर व्यक्तींचे पुतळे, प्रमुख चौक, धर्मस्थळांची पोलिसांकडून तपासणी केली जात आहे..Dhule Election : धुळे निवडणुकीत 'तिसरा डोळा' सक्रिय; कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सायबर पोलिस पथकाकडून सोशल मीडिया पेट्रोलिंग.निवडणुका असल्याने सामाजिक सलोखा राखला जावा, समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, समाजकंटकांचे मनसुबे उधळले जावेत, यासाठी सांगली जिल्हा पोलिस अलर्ट मोडवर आले आहेत..जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांचे ‘गुड मॉर्निंग पथक’ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले आहे. निवडणुकीच्या काळात संधिसाधूंच्या हातात आयते कोलीत मिळू नये, यासाठी पोलिसांनी चंग बांधला आहे. .Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा.पोलिस आपापल्या हद्दीत रात्रीची गस्त घालत असतातच, आता निवडणुकीच्या काळात ‘रामप्रहरी’ पोलिसांकडून संवेदनशील भागात फेरफटका मारला जात आहे. याची सुरुवात सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात झाली आहे. पहाटे पाचपासूनच पोलिसांची पथके रस्त्यावर दिसू लागली आहेत..वर्षभरापूर्वी सांगलीत आणि काही दिवसांपूर्वी मिरजेत झालेल्या घटनेने शहरातील सगळे पुतळे सीसीटीव्ही कक्षेत आणावेत, अशी मागणी मराठा महासंघाने केली. त्यानुसार काही पुतळ्यांसमोर तत्काळ सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील कुठलाही पुतळा सीसीटीव्हीच्या नजरेतून सुटू नये, यासाठी पुतळा समितीने प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे..पुतळा समिती करते काय?राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींचा पुतळा उभारण्यासाठी राज्य शासनाने २ मे २०१७ ला पुतळा धोरण तयार केले. यात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेकडून घेण्यात यावे. संबंधित संस्था सर्व दृष्टीने सक्षम आहे का, याची छाननी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे.’ .पुतळा उभारणीला परवानगी देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. यात महानगरपालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकाऱ्यांसह पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता हे सदस्य तर, सदस्य सचिव म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे काम करतात. करारपत्रानुसार जबाबदारी निश्चित झाली असताना पुतळा उभारणारे अलिप्त कसे राहू शकतात, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत आहे.....असे असते ‘गुड मॉर्निंग पथक’पहाटेच्या वेळेला पोलिसांचे ‘गुड मॉर्निंग पथक’ काम करते. पहाटे ५ ते सकाळी ८ दरम्यान, पोलिसांकडून संवेदनशील भागात पायी किंवा वाहनातून गस्त घातली जाते. सराईत गुन्हेगारांवर नजर ठेवली जाते.. अचानक वाहन, कागदपत्रे, शस्त्र तपासणी केली जाते. अवैध व्यवसायांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे रोखणे तसेच मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांशी संवाद साधून माहिती संकलित केली जाते. शहर आणि उपनगर परिसरात निवडणूक, सण-उत्सव किंवा गुन्हेगारी वाढीच्या काळात हे पथक अधिक सक्रिय होते.\r\n\r.पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गोपनीय शाखेच्या अंमलदाराकडून वर्षभर पेट्रोलिंग केले जाते. ‘गुड मॉर्निंग’ पथकाद्वारे शहरातील राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींचे पुतळे, प्रमुख चौक, धर्मस्थळांची पाहणी केली जाते. पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनंतर हे पथक अधिक सक्रिय करण्यात आले आहे. - प्रणील गिल्डा, पोलिस उपाधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.