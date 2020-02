आले आले राम शिंदे मतदारसंघात आले...म्हणाले, आता लढायचं

कर्जत: विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे काहीसे नाराज झाले होते. मतमोजणीनंतर मतसंघापासून दुरावले होते. मोजक्या पदाधिकार्‍यांव्यतिरिक्त ते कोणाच्या संपर्कातही नव्हते. त्यांनी बिऱ्हाडही पुण्याला हलवले होतं. मतदारसंघात अपवाद वगळातच दिसले. मध्यंतरी त्यांनी विजयी उमेदवार रोहीत पवार यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून ते थोडे सक्रिय झाले. ते सक्रिय झाल्याने कार्यकर्तेही उल्हासित झाले आहेत. आज त्यांनी सर्व संभ्रम दूर करीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आता लढायचं असे म्हणाल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गोटात उत्साहाचं वारं शिरलंय. आतापर्यंत मला जे मिळाले, ते जनतेने दिले. याबाबतीत मी समाधानी आहे. एका शेतकऱ्याच्या मुलाला कर्जत-जामखेडचा लोकप्रतिनिधी, जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली. त्यात कर्जत-जामखेडमधील सर्वांचेच योगदान आहे. मी थकलो नाही आणि मनाने तर अजिबात खचलो नाही, असे प्रतिपादन माजी राम शिंदे यांनी केले. सद्‌गुरू संत गोदड महाराज मंदिरात शिंदे व युवा उद्योजक संतोष धुमाळ यांच्या हस्ते माध्यान्ह आरती घेण्यात आली. त्या वेळी शिंदे बोलत होते. भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष अशोक खेडकर, रोजगार हमी समितीचे काका धांडे, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, यशवंत शिक्षण संस्थेचे आबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले, की माझी नाळ सर्वसामान्य जनतेशी आहे. ती कायम राहील. समर्थकांनी काही काळजी करू नये, सर्व व्यवस्थित होईल. जनतेचा आवाज उठवण्यासाठी त्यांच्या संघर्षात सहभागी होऊ.

