Date Prices Rise : रमजानच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत खजुरांना मोठी मागणी; दरात १० टक्क्यांची वाढ, बाजारात विविध देशांतील खजूर उपलब्ध

सांगली : रमजानच्या पार्श्वभूमीवर येथील मार्केट यार्ड, बालाजी मंदिर चौकातील दुकानांत खजूर, बदाम, ड्रायफ्रुटसला मागणी वाढली आहे. यंदा खजुरांच्या दरात सरासरी दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विविध देशांतील खजूर उपलब्ध झाले आहेत. .फळ मार्केटमधील व्यापारी विनोद जैन यांनी सांगितले, ''रमजान महिन्यामुळे ड्रायफ्रुटला मागणी आहे. खजुरांचे नऊ ते दहा प्रकार उपलब्ध आहेत. इराण, ओमान, सौदी अरेबिया देशातील खजुरांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. इराणी (सुलताना), ओमानी, सौदी (कलमी), इराकी, किमिया, सुकी प्रकारातील खजूर उपलब्ध आहेत.''.उन्हाळ्याचा कडक आणि रमझानमुळे रसाळ फळांच्या मागणीत वाढ...बदाम, चारोळी, अंजीर, खारीक या ड्रायफ्रुटसचे दर स्थिर आहेत. पिस्ता महिनाभरापूर्वी २२०० रुपये होता. तो दोनशे रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. बेदाण्याचे दर देखील ५० रुपयांनी कमी झालेत. खजूर आरोग्यदायी आहे. त्यातून लोह, फायबर आणि नैसर्गिक साखरेचे घटक मिळतात..दिवसभर उपवासानंतर शरीराला ऊर्जा देण्याचे काम खजूर करतात. त्यामुळे रमजानमध्ये त्यांचे धार्मिक, तसेच आरोग्यदृष्ट्या अधिक महत्त्व आहे. रमजानच्या सुरुवातीच्या दिवसांत अधिक विक्री होते, त्यानंतर पुन्हा रमजान ईद दरम्यान ड्रायफ्रुटसह शेवया, केशर यांनी देखील मागणी असते. खजूर पॅकिंग, तर काही ठिकाणी खुल्या स्वरुपात विविध प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. .रमजाननिमित्त रसाळ फळांना मागणी.सुक्या मेव्याचे दर (प्रतिकिलो) बदाम ः ८५० ते ९५०काजू ः ८२० ते ११००,चारोळी ः १५०० ते २२००,पिस्ता ः २ हजारअक्रोड ः ९५० ते ११००,खजूर ः साडेतीनशे ते २ हजारपर्यंत,अंजीर ः १ हजार ते १६००,बेदाणे ः ३५० ते ५०० बाजारात विविध देशांतील खजूर उपलब्ध.