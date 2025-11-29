Catfish Found in Krishna River : "दक्षिण अमेरिकेतला मासा थेट कृष्णेत? मच्छीमार राजू काटकरांच्या जाळ्यात सापडला दुर्मीळ प्लेको!"

तुंग : कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथील बंधाऱ्याजवळ ‘सेल्फिन आर्मड् कॅटफिश’ हा दुर्मीळ मानला जाणारा मासा कसबे डिग्रजमधील मच्छीमार व्यावसायिक राजू काटकर यांना कृष्णा नदीत मासेमारी करताना आढळला..गोड्या उष्णकटिबंधीय पाण्यातील हा मासा सेल्फिन आर्मड् कॅटफिश आहे, ज्याला सामान्यता ‘प्लेको’ ‘किंवा अमेझॉन सेल्फिन कॅटफिश’ म्हणून ओळखले जाते. काही प्रदेशांत याला ‘डेव्हिल फिश’ देखील म्हणतात. .Kolhapur Murgud Politics : मतदान केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक भेट! स्ट्राँग रूमपासून मोजणी व्यवस्थेपर्यंत संपूर्ण पाहणी; निवडणुकीत ‘शून्य चुका’ करण्याचा निर्धार!.उष्णकटिबंधीय गोड्या पाण्यातील या माशाला त्याच्या शैवाल खाण्याच्या सवयी आणि अद्वितीय स्वरुपासाठी ओळखले जाते. हा मासा बख्तरबंद कॅटफिश कुटुंबातील असल्याचे आढळून येते. त्याच्या शरीराला झाकणाऱ्या कवचासारख्या प्लेट्सच्या (स्क्यूट्स) रंगांमुळे त्याला नाव पडले आहे. .हे मासे मूळचे दक्षिण अमेरिकेतील आहेत. ते दोन फूट लांबीपर्यंत वाढू शकतात. त्यांच्या शैवाल खाण्याच्या क्षमतेसाठी ते प्रसिध्द आहेत..Sangli Politics : २० वर्षे मंत्रिपद, तरीही इस्लामपूरला विकास नाही; महायुती उमेदवारांसाठी सदाभाऊ खोतांचा जोरदार प्रचार.कसबे डिग्रज ः कृष्णा नदीत सापडलेल्या सेल्फिन कॅटफिश माशासोबत राजू काटकर.आपल्या भागात हा दुर्मीळ असणारा मासा असल्याने त्याला जतन करून ठेवले आहे. मत्स्य विभागाशी संपर्क साधून मासा मत्स्य विभागाकडे देणार आहे.-राजू काटकर, मच्छीमार व्यावसायिक, कसबे डिग्रज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.