Catfish Found in Krishna River : "दक्षिण अमेरिकेतला मासा थेट कृष्णेत? मच्छीमार राजू काटकरांच्या जाळ्यात सापडला दुर्मीळ प्लेको!"

Rare Suckermouth Armored : कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथील बंधाऱ्याजवळ ‘सेल्फिन आर्मड् कॅटफिश’ हा दुर्मीळ मानला जाणारा मासा कसबे डिग्रजमधील मच्छीमार व्यावसायिक राजू काटकर यांना कृष्णा नदीत मासेमारी करताना आढळला.
सकाळ वृत्तसेवा
