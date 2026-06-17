Milk Adulteration Protest: दूध भेसळ प्रकरणी कारवाईची मागणी; निवेदनाची दखल न घेतल्यास दूध संघाविरोधात आंदोलनाचा इशारा

कवठेमहांकाळ : तालुक्यात सुरू असलेल्या कथित दूध भेसळीच्या प्रकारांवर तातडीने कारवाई करावी, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी युवकांच्या शिष्टमंडळाने कवठेमहांकाळ तहसील कार्यालयात तहसीलदार अर्चना कापसे यांना निवेदन सादर केले..यावेळी राष्ट्रपती पाटील, अंकुल पाटील, अथर्व कोळी, हर्षवर्धन पाटील, सुमित कोरे आणि विक्रम पाटील उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात कवठेमहांकाळ तालुका तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर दूध भेसळीचे प्रकार सुरू असल्याची माहिती समोर येत असल्याचे नमूद केले आहे..नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकारांची सखोल चौकशी करून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात यावी, दूध संकलन केंद्रे, डेअरी व दूध विक्रेत्यांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..युवकांनी यावेळी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले की, सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन लवकरात लवकर ठोस कारवाई झाली नाही, तर संबंधित दूध संघ व भेसळ करणाऱ्यांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.तहसीलदार अर्चना कापसे यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित बाबींची दखल घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.