सोलापूरच्या पर्यटन विकासासाठी मास्टर प्लान तयार 

सोलापूर : सोलापूरच्या पर्यटन विकासासाठी आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यात अक्कलकोट, पंढरपूर, सोलापूर परिसरातील तीर्थस्थळांसह इतर पर्यटन स्थळांचा समावेश आहे. पुढच्या 10 वर्षांत याची अंमलबजावणी होऊ शकेल, असे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (एमटीडीसी) विभागीय व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी सांगितले. पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने "सकाळ'ने एमटीडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक हरणे यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी बनवलेल्या मास्टर प्लान अंतर्गत काही कामे पर्यटन विकास महामंडळ, महापालिका, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांच्याकडून करून घेण्यात येणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सोलापूरच्या संभाजी तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी एमटीडीसीकडून साडेतीन कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून, निवडणुकीनंतर या कामाला वेग येईल. हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये काही सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.'' "यापूर्वी एमटीडीसीकडून सोलापूर सर्किटचा 43 करोडचा आराखडा मंजूर झाला होता. त्याअंतर्गत एमटीडीसीने जिल्ह्यात विविध कामे केली आहेत. अक्कलकोट येथे रिसॉर्ट बांधले आहे. मल्टिपर्पज हॉलही उभारला आहे. तेथील गटारीच्या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्या ठिकाणी पार्किंगची चांगली व्यवस्था केली आहे. सिद्धेश्‍वर तलावाच्या सुशोभीकरणाचीही काही कामे एमटीडीसीच्या माध्यमातून केली आहेत. पंढरपुरात मोठ्या संख्येने टॉयलेट, हॉल उभारले आहेत. पर्यटकांच्या मुक्कामाची सोय केली आहे. तसेच पार्किंगची व्यवस्थाही सुधारली आहे. तुळजापूर, अक्कलकोट आणि पंढरपूर येथे एमटीडीसीने माहिती फलक लावले आहेत,'' असेही हरणे यांनी सांगितले. गेल्या चार-पाच वर्षांत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यावतीने सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास 30 कोटींची कामे केली आहेत. भविष्यात पर्यटन विकासासाठी आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. पुढच्या 10 वर्षांत याची अंमलबजावणी होईल. एमटीडीसीसोबतच आता डायरेक्‍टर ऑफ टुरिझम यांच्या माध्यमातून पर्यटन विकासाच्या कामाला गती दिली जाणार आहे. - दीपक हरणे, विभागीय व्यवस्थापक, एमटीडीसी

