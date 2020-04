शिराळाकरांना दिलासा : 25 पैकी 18 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह

शिराळा, ता. 27 : निगडी (ता. शिराळा, जि. सांगली) येथील त्या दोन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 25 पैकी 18 जणांचे अवाहल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये निगडीच्या सहा व काळुंद्रेच्या एकाचा असे 25 पैकी 7 जणांचे अहवाल प्रतीक्षेत आहेत. निगडीच्या त्या 24 जणांना शिराळा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहाच्या संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. रेड येथील शिवाजीराव देशमुख कॉलेज येथे संस्थात्मक विलगीकरणसाठी 100 बेडची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिराळा येथे विलगीकरण कक्षांची संख्या तीन झाली आहे. शिराळा तालुक्‍यात बाहेरून एकूण 16609 लोक आले असून त्या पैकी 1739 लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले होते. त्या पैकी 1204 लोकांचा 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला असून 535 जणांचा अद्याप बाकी आहे. देशमुख कॉलेजची पाहणी आज करून 100 बेडचे नियोजन करण्यात आले आहे. या वेळी तहसीलदार गणेश शिंदे, गटविकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पाटील, मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सत्यजित देशमुख उपस्थित होते. त्या तरुणीबरोबर तिच्या घरातील महिला पॉझिटिव्ह आल्याने निगडित कोरोना बधितांची संख्या दोन झाली आहे. निगडित गेले चार दिवसांपासून आरोग्य यंत्रणा सतर्क असून 487 कुटुंबातील 1485 लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे. दररोज सर्व्हे सुरू आहे. गेले तीन दिवसांपासून निगडी गाव पूर्णतः लॉकडाऊन आहे. गावात येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.

Web Title: Relief to Shirala people: 18 out of 25 reports are negative