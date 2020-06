दुर्दशा झालेल्या पोलिस वसाहतींची दुरुस्ती करा...गृहमंत्र्यांना निवेदन 

सांगली - शंभर वर्षांपुर्वी बांधण्यात आलेल्या पोलिस वसाहतींची दुर्दशा झाली आहे. रस्ते, खोल्या, ड्रेनेज व्यवस्था, शौचालये खराब झाली आहेत. कोरोनाशी लढणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना मात्र अशा दुरवस्था झालेल्या वसाहतीमध्ये रहावे लागत आहे. त्यामुळे या वसाहतींची दुरुस्ती करण्याची मागणी नगरसेविका ऍड. स्वाती शिंदे यांनी आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली. ऍड. सौ. शिंदे यांनी गृहमंत्री देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या माझ्या प्रभाग 16 मध्ये राजवाडा परिसरात तीन पोलिस वसाहती आहेत. सुमारे 1906 साली बांधकाम केलेल्या पोलीस वसाहतींमध्ये सुमारे 250 निवासस्थाने आहेत. या वसाहतींची दुर्दशा झाली आहे. वसाहतीतील रस्ते, खोल्या, ड्रेनेज व्यवस्था, शौचालये खराब व नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. गेल्या वर्षी आलेल्या महापुरामुळे ह्या पोलीस वसाहतींचे अधिकच नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस येथे राहात असून बहुतांश पोलीसांनी निवासस्थाने सोडली आहेत. कोरोनाच्या काळात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलीस दलाचे सर्वत्र अभिनंदन होत असताना त्यांच्याच निवासस्थानांची दुर्दशा असणे योग्य नाही. तरी या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी व नव्याने बांधणी करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश द्यावेत आणि आणि निधीची देखील तरतूद करून द्यावी. कारागृहाचे स्थलांतर करावे - राजवाड्याजवळ असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. दाट लोकवस्तीच्या परिसरात शहराच्या मध्यवस्तीत हे कारागृह असल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून कैद्यांना राजवाडा परिसरातील शाळांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या महापुरामध्ये कारागृह परिसरामध्ये आठ ते नऊ फूट पाणी आल्याने कैद्यांचे स्थलांतर करावे लागले होते. त्यामुळे अधिक कैद्यांची क्षमता असणारे नवे कारागृह बांधण्यासाठी नव्या जागेचा शोध घेऊन निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे.

