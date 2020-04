लका ते निगेटीव्ह निघाले बरं का... कर्जतकरांचं टेन्शन गेलं

कर्जत : नगर येथील जिल्हा रुग्णालयात नेलेल्या आठ जणांची प्रकृती ठणठणीत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना काल (बुधवारी) रात्री उशिरा परत पाठविण्यात आल्याची माहिती तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. संदीप पुंड यांनी दिली. यामुळे कर्जतकरांचा जीव भांड्यात पडला. अफवांना लगाम लागला आहे. कोरोनाबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा पोलिस उपअधीक्षक संजय सातव यांनी दिला आहे. कोरोना सर्व जगातच कहर सुरू आहे. या रोगाला घाबरून देशातील, परदेशातील लोकांनी आपल्या गावची वाट धरली आहे. एवढंच नव्हे तर पुणे आणि मुंबईत कामा-धंद्यासाठी गेलेलेही परतले आहेत. त्यामुळे लोकांअभावी ओस पडलेली गावं पुन्हा गजबजली आहेत. तब्बल दहा हजारजण बाहेरून आल्याने गावातील लोकांनी धास्ती घेतली आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटनेने लोकांमध्ये घबराट परसते. तालुक्‍यात 16 जण परदेशांतून आले असून, त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले आहे. बाहेरगावांहून शहरात नव्याने आठ जण आले होते. कोरोना संसर्गाच्या संशयावरून आरोग्य विभागाने त्यांना पकडून लगेच नगर येथील जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविले. ही बातमी शहरात क्षणार्धात वाऱ्यासारखी पसरली आणि अफवांचे पेव फुटले. मात्र, आज त्यांच्या तपासणीत कोरोनाची कुठलीच प्राथमिक लक्षणे आढळून आली नाहीत. मात्र, त्यांना काळजी घेण्यास सांगितले आहे. हे सर्व जण माघारी पाठविले आहेत, अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. पुंड यांनी दिली.

Web Title: The report of the eight persons in Karjat was negative