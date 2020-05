लॉकडाऊन शिथिलतेचा परिणाम या जिल्ह्यात येणाऱ्यांच्या संख्या घटतेय 

सांगली ः लॉकडाऊन काळात सांगली जिल्ह्यात 47 हजार 640 व्यक्ती जिल्ह्यात आल्या आहेत. बाहेर जाणाऱ्यांची संख्या मात्र एक लाख सात हजार 281 एवढी आहे. गेल्या तीन दिवसात जिल्ह्यात येणाऱ्यांचे प्रमाण घटत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. लॉकडाऊन शिथिलमुळे ही संख्या घटत असुन आगामी काळात आणखी शिथिलता मिळाली तर हे प्रमाण आणखी घटण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत माहिती देताना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम म्हणाले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभर लॉकडाऊन जारी आहे. लॉकडाऊनमुळे सांगली जिल्ह्यातील अनेक व्यक्ती राज्याबाहेर व राज्यातील अन्य जिल्ह्यात अडकून पडल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातही अन्य जिल्ह्यातील व राज्याबाहेरील व्यक्ती अडकून पडल्या आहेत. या व्यक्तींना त्यांच्या स्वगृही जाता यावे यासाठी शासनाच्या वतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यानुसार 27 मे पर्यंत सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर व अन्य जिल्ह्यात 1 लाख 7 हजार 281 व्यक्ती जिल्ह्याबाहेर गेल्या आहेत तर सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून व राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून 47 हजार 640 व्यक्ती आल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर जाणाऱ्या 34 हजार 619 व्यक्ती आहेत तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जाणाऱ्या 72 हजार 662 व्यक्ती आहेत. सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून आलेल्या 11 हजार 235 व्यक्ती आहेत तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून आलेल्या 36 हजार 405 व्यक्तींचा समावेश आहे. जिल्ह्यात येणाऱ्यांचे प्रमाण घटूतेय...

तारीख, व्यक्ती

25 मे, 1602

26 मे, 1096

27 मे 1325

