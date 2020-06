निवृत्त झाले, गावी आले अन्‌ कोरोनाची लागण झाली ! 

इस्लामपूर (सांगली) : मे महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला निवृत्त होऊन आपल्या वाटेगाव (ता. वाळवा) या मूळ गावी आलेल्या पोलिसाचा कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. आल्यापासून हे पोलिस येथील शाळेत अलगिकरण कक्षात क्वारंटाईन करण्यात आले होते. 31 मे ला सेवानिवृत्त झालेले एक पोलिस अधिकारी मुंबई येथून 2 जून ला वाटेगावात आले होते. त्यांना इथे आल्याआल्या स्थानिक प्रशासनाने संस्थात्मक अलगिकरण कक्षात ठेवले होते. शुक्रवारी (ता. 5) कोरोना आजाराची लक्षणे जाणवू लागल्याने त्यांचा स्वॅब तपासणीसाठी घेण्यात आला होता. आज त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. गावात पॉझिटिव्ह आढळलेली ही दुसरी व्यक्ती असून तालुका व स्थानिक प्रशासन योग्य त्या दक्षता घेत आहे. आज दुपारी हा अहवाल पॉझिटिव्ह येताच तालुका आरोग्य विभाग, पंचायत समिती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वाटेगावात धाव घेऊन तत्काळ उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

