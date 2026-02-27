पश्चिम महाराष्ट्र

Chandgad News : शिक्षण हक्क यात्रेला चंदगडमधून सुरुवात; तहसील कार्यालयावर मोर्चा

विविध सामाजिक संघटना, पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने आज येथून शिक्षण हक्क यात्रेला झाली सुरुवात.
Rally Reaches Tehsildar Office Right to Education March

सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड - राज्य शासनाच्या वीस पटाखालील शाळा बंदच्या निर्णयाच्या विरोधात विविध सामाजिक संघटना, पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने आज येथून शिक्षण हक्क यात्रेला सुरुवात झाली. आजरा, भुदरगड, राधानगरीमार्गे शनिवारी (ता. २८) कोल्हापूर येथे यात्रेचा समारोप होईल.

