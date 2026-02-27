Chandgad News : शिक्षण हक्क यात्रेला चंदगडमधून सुरुवात; तहसील कार्यालयावर मोर्चा

चंदगड - राज्य शासनाच्या वीस पटाखालील शाळा बंदच्या निर्णयाच्या विरोधात विविध सामाजिक संघटना, पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वतीने आज येथून शिक्षण हक्क यात्रेला सुरुवात झाली. आजरा, भुदरगड, राधानगरीमार्गे शनिवारी (ता. २८) कोल्हापूर येथे यात्रेचा समारोप होईल. .येथील कैलास चौकातील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिक्षण हक्क यात्रेला सुरुवात झाली. मुख्य बाजारपेठेतून नवीन वसाहतमार्गे कार्यकर्ते तहसील कार्यालयाजवळ जमले. यावेळी बोलताना कॉ. संपत देसाई म्हणाले, ‘वीस पटाखाली शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यायला हवा..‘गाव तांडा वस्ती वाडी-तिथे शाळा’ हेच धोरण कायम ठेवायला हवे. एक विद्यार्थी असला, तरी ती शाळा चालू राहणे हा त्या विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. 'नितीन पाटील म्हणाले, ‘दरवर्षी अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्च कमी केला जात आहे. बहुजन समाजाने शिक्षणापासून वंचित राहिले पाहिजे हाच या मागचा हेतू आहे. याला सर्व स्तरातून प्रखर विरोध व्हायला हवा.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.