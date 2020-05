...म्हणून बेळगावात कोरोनाचा धोका वाढला 

बेळगावः कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रत्येकाने मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक एटीएममध्ये सॅनिटायझर ठेवणे बॅंकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, शहरातील काही एटीएममध्ये सॅनिटायझरचा वापर होत नसल्याने संसर्गाचा धोका वाढला आहे. यामुळे बॅंक व्यवस्थापकांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. एटीएममध्ये पैसे काढणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने त्या ठिकाणी सॅनिटायझर नसल्याने कोरोनाची लागण होण्याची शक्‍यता अधिक असते. काही एटीएममध्ये सॅनिटायझरचा वापर टाळण्यात आला आहे. कोरोनाची बाधा झालेली व्यक्ती एटीएममध्ये गेल्यास त्याच्या स्पर्शाद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीलाही कोरोना होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे यापासून बचाव करण्यासाठी सध्या सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात आहे. तसेच हस्तांदोलन टाळणे, बोलताना अथवा भेटताना किमान 3 फुटांचे अंतर ठेवणे, हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटायझर लावणे असे उपाय सर्वजण करत आहेत. मात्र, अशी दक्षता शहरासह, उपनगर परिसर आणि ग्रामीण भागातील एटीएम सेंटरवर घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. एटीएम सेंटरमध्ये मशीनशी थेट संपर्क येत असल्याने व ग्राहक सॅनिटायझरशिवाय एटीएम रुममध्ये प्रवेश करत आहेत. तसेच एटीएममध्ये एसी सुरू असल्याने या ठिकाणी धोका अधिक बनला आहे. यामुळे या ठिकाणी सॅनिटायझर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. याकडे बॅंक व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष होत असून ही बाब बॅंक व्यावस्थापकांनी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी शहरातील प्रत्येक एटीएममध्ये सॅनिटायझर ठेवावे व नियमित येथील एटीएमची स्वच्छता राखावी अशी मागणी बॅंक ग्राहकांकडून होत आहे. तरच बॅंकेमध्ये प्रवेश कोरोनाच्या दक्षतेसाठी बॅंक व एटीममध्ये सॅनिटायझर ठेवले आहे. मास्क असेल तरच बॅंकमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात आहे. प्रत्येकांने खबरदारी घेतली पाहिजे.

राघवेंद्र देशमुख, व्यवस्थापक, सिंडिकेंट बॅंक.

