उरमोडीच्या पाण्याने माण नदी लागली वाहू ; गोंदवलेकरांमधून समाधान 

गोंदवले : उरमोडीच्या पाण्याने नऊ महिन्यांनंतर पुन्हा माण नदी वाहू लागली आहे. त्यामुळे आता दुष्काळाची दाहकता कमी होण्यास मदत होणार असल्याने गोंदवलेकरांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. या पाण्याने परिसरातील नदीवरील सर्व बंधारे भरण्यासाठी मात्र, आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

गोंदवले बुद्रुकमध्ये यंदा अद्याप पावसाने हजेरी लावलेली नाही. परिणामी लोकांना पाणीटंचाईशी सामना करावा लागत आहे. ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करून दिली असली, तरी शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने उरमोडी पाणी योजना कार्यान्वित केली आहे. सध्या या योजनेतून पाणी सोडण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी माण तालुक्‍यातील किरकसाल बोगद्यापासून गोंदवले बुद्रुक येथील समाधी मंदिरातील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी पोचले होते. हे बंधारे भरल्यानंतर आता उरमोडीचे पाणी माणगंगेत पोचले आहे. मोदळ ओढ्यातून वाहिलेल्या पाण्याने माण नदीतील बंधारा भरून वाहू लागला आहे. त्यामुळे आता माण नदी वाहू लागली आहे.

दुष्काळी स्थितीत श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज पुण्यतिथी महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या डिसेंबरमध्ये उरमोडीचे पाणी मंदिर परिसरातील बंधारे भरून पहिल्यांदा माणगंगेत आले होते. त्यानंतर नऊ महिन्यांनंतर दुसऱ्यांदा माण नदी या पाण्याने वाहू लागली आहे.

गोंदवले बुद्रुक हद्दीत माण नदीवर असणाऱ्या बंधाऱ्यांपैकी एक बंधारा पाण्याने भरला आहे. मात्र, अजून चार बंधारे भरणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे माण नदी सध्या वाहत असली, तरी पाणीटंचाई कमी होण्यासाठी हे बंधारेही भरण्याची आवश्‍यकता शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

