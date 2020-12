रुग्णालयांभोवती रस्ता उखडलेला, खड्ड्यांनी भरलेला

सांगली : येथील वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय आणि त्या परिसरातील सर्वच रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या आयुष्याशी खेळ सुरु आहे. हा भाग म्हणजे जीवनवाहिनी, मात्र तीच मृत्यूशय्येवर असल्याचा अनुभव रोज येतोय. या भागाला जोडणारा प्रत्येक रस्ता उखडलेला आहे, खड्ड्यांनी भरलेला आहे. रुग्णालयांच्या चारही बाजूंनी उघड्या गटारी आहेत आणि त्यातील अनेक तुंबलेल्या आहेत. किमान हा परिसर तरी विशेष बाब म्हणून नेहमी स्वच्छ ठेवणे गरजेचे असताना महापालिका प्रशासन अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. वसंतदादा शासकीय रुग्णालयांना जोडणारा राम मंदीर चौकापासूनचा रस्ता आता शोधावा लागतो, इतके खड्डे त्यात पडलेले आहेत. रुंदीला चार फूट, उंचीला आठ ते दहा इंचाचे खड्डे आहेत. रुग्णवाहिका आदळली तर रुग्णाचे काय होईल, याचा विचारच न केलेला बरा. या खड्यांच्या दुरुस्तीसाठी आता एखादा बळी जावा, असे प्रशासनाला वाटते की काय? हीच अवस्था शंभर फुटी रस्त्याने सिव्हिलकडे येताना आहे. या रस्त्यावर किमान दोन डझन मोठे दवाखाने आहेत. या रस्त्यावरून रुग्णांची वाहतूक सर्वाधिक आहे. यावर कडी म्हणजे वसंतदादा रुग्णालयाच्या आतील परिसराचीही वाट लागली आहे. तेथे फोफाटा उठू लागला आहे. नवीन इमारती बांधण्यासाठी धडपड करण्याआधी रस्त्यांची दुर्दशा थांबवावी, अशी मागणी आहे. या रुग्णालयांभोवती असलेल्या सगळ्याच गटारी उघड्या आहेत. मराठा सेवा संघ भवनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर गटार तुंबली आहे. त्याची दुर्गंधी सगळीकडे पसरली आहे. तेथून पुढे शंभर फुटी रस्त्याला जोडणारी प्रत्येक गटार उघडी आहे. या गटारीच्या काठालाच अर्धा डझन दवाखाने आहेत. तिथल्या रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरु आहे. शहरात आधीच चिकनगुणियाची साथ आहे. त्यात अशा पद्धतीने हलगर्जीपणा रुग्णांसाठी घातक आहे. ही आहेत दुखणी

* खाद्य पदार्थांच्या गाड्यांचा पाणी रस्त्यावर

* सिव्हिलच्या आतील रस्त्याची अवस्था बिकट

* रुग्णालयाला जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांची अत्यंत दुर्दशा

* मराठा सेवा संघ भवन रस्त्यावर गटार तुंबली

* या गटारींच्या काठालाच खाद्य पदार्थांच्या गाड्या संपादन : प्रफुल्ल सुतार

