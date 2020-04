विनाकारण रस्त्यावर...तर मारा कोलांटी उडी 

आरग (सांगली)- "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर लॉक डाऊन करण्यात आले असून संचारबंदी देखील आहे. तरीहील हुल्लडबाज तरूण विनाकारण फिरताना दिसतात. अशा तरूणांना वेगवेगळ्या शिक्षा देण्याचे प्रकार सोशल मिडियाच्या माध्यमातून पहायला मिळतात. आरग (ता. मिरज) येथेही हुल्लडबाज तरूणांना रस्त्यावर कोलांटी उडी मारायला लावली जात आहे. त्याचा चांगला परिणाम पहायला मिळत आहे.

"कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉक डाऊन 3 मे पर्यंत वाढवले आहे. तसेच या काळात संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली आहे. पोलिसांनी अत्यावश्‍यक सेवा वगळता विनाकारण रस्त्यावरून फिरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात शेकडो दुचाकी, मोटार जप्त करून ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच मॉर्निंग वॉकर्सना देखील पकडले जात आहे. काही ठिकाणी पोलिसांच्या काठीचा प्रसाद देखील मिळत आहे. आता तर सार्वजनिक फिरताना मास्क वापरणे सक्तीचे केले आहे. अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. आरग येथेही मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलिस हवालदार संकेत मगदूम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनोखी शिक्षा देण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. विनाकारण गावात फिरणाऱ्या व मास्क न वापरणाऱ्यांना रस्त्यावर कोलांटी उडी मारायला लावली जात आहे. या अनोख्या शिक्षेचा परिणाम म्हणून अनेकजण विनाकारण रस्त्यावर फिरणे टाळत आहेत. आतापर्यंत अनेक तरूणांना ही अनोखी शिक्षा भोगावी लागली आहे. पोलिसांच्या या अनोख्या शिक्षेची गावात सोशल मिडियावर देखील चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे "घरात रहा...सुरक्षित रहा' हा सल्ला अंमलात आणला जात आहे.



