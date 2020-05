कामाचे आदेश नाहीत... तरी केले खडीकरण... काय झाला निर्णय?

सांगली ः विजयनगर (ता. मिरज) या गावातील धामणीवाडी भागात कामाची कार्यारंभ आदेश देण्याआधीच रस्त्याचे मुरमीकरण करण्यात आले आहे. हे सहा लाख 10 हजार रुपयांचे काम असून त्याचा पंचनामा जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी केला. हे काम कागदावरून रद्द करण्यात आले असून ते आता गावासाठी दान स्वरुपात देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. बेडग (ता. मिरज) येथे पेव्हिंग ब्लॉक आणि बेडग ते विजयनगर या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम अशा पद्धतीनेच करण्यात आले होते. या एकूण 27 लाख रुपयांच्या कामाची निविदा मंजूर झालेली नव्हती. त्याआधीच काम पूर्ण करण्यात आले होते. त्याची माहिती मिळताच श्री. गुडेवार यांनी चौकशी करून दोन्ही कामे रद्द केली. तो निधी अन्य कामासाठी वळवला होता. तशाच प्रकाराची पुनरावृत्ती आता नरवाड ग्रामपंचायतीचा भाग असलेल्या धामणीवाडी येथे झाली आहे. विजयनगर येथील धामणे वस्तीला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या मुरमीकरणासाठी सहा लाख 10 हजार रुपयांची मंजुरी आहे. त्याची निविदा जाहीर झाली, ती खुली करण्यात आली, मात्र कार्यारंभ आदेश अजून निघायचा होता. लॉकडाऊनमुळे तो पुढे गेला. मुद्रांक मिळत नसल्याने ते काम लांबणीवर पडले होते. असे असताना त्याआधीच मुरमीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. सध्या नरवाड आणि एरंडोली पाणी योजनेची चौकशी करत असलेले श्री. गुडेवार हे मिरज पूर्व भागात सतत दौऱ्यावर आहेत. त्यानिमित्ताने लोक त्यांच्याकडे तक्रारी करत आहेत. त्यातूनच हे प्रकरण उजेडात आले आहे. माहिती कळवा, दान मिळवा

निविदा जाहीर होण्याआधीच काम करण्याची पद्धत रुढ झाली आहे. त्याचा झटका देत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी "दान पद्धत' रुढ केली आहे. आतापर्यंत 33 लाखांची कामे दान झाली आहेत. अशा पद्धतीची कामे होत असतील तर जिल्हा परिषदेला कळवा आणि गावाला दान मिळवा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

Web Title: The road work is completed before the commencement order