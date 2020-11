सांगलीत 'जलसंपदा'च्या शाखा अभियंत्याचे घर फोडले; पाच लाखांचा मुद्देमाल पळविला

सांगली ः जलसंपदा विभागात कार्यरत असणाऱ्या शाखा अभियंत्यांच्या घरात चोरट्यांनी घरफोडी करून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह 2 लाख रुपये, असा एकूण 5 लाख 28 हजारांचा मुद्देमाल लंपास केला. चोरीची घटना गुरुवारी (ता. 26) सकाळी दहा ते रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी संजय जगन्नाथ पाटील (रा. प्रगती कॉलनी शंभर फुटी रोड) यांनी विश्रामबाग पोलिसात फिर्याद दिली असून, भरवस्तीत घडलेल्या चोरीच्या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आहे. अज्ञाताविरोधात विश्रामबाग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की संजय पाटील हे मूळचे सातारा जिल्ह्यातील कराड इथले आहेत. सध्या ते सांगलीतील जलसंपदा विभागात शाखा अभियंता म्हणून नोकरी करतात. शंभर फुटी रोडवरील प्रगती कॉलनी येथील एका अपार्टमेंटमध्ये ते कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. त्यांची मुलगी बेळगाव येथे शिक्षण घेत आहे. गुरुवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास ते त्यांच्या मुलीस केएलई कॉलेज येथे सोडण्यासाठी गेले होते. यावेळी पाळत ठेवून अज्ञात चोरट्यांनी त्यांचे घड फोडले. घराला असणाऱ्या लोखंडी गेटचे कुलूप तोडले. त्यानंतर दरवाजाचे कुलूप आणि कडी तोडून घरामध्ये प्रवेश केला. बेडरूममधील कपाटात पाटील यांनी रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने ठेवले होते. चोरट्यांनी यातील 2 लाख रुपये व सोन्याचे दागिने यात मंगळसूत्र, हार, चेन, अंगठी, कर्णफुले, चांदीचे निरंजन, करंडा, गणपतीची मूर्ती, तांब्या इत्यादी दागिने चोरून पोबारा केला. संजय पाटील रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास जेव्हा बेळगावहून परत आले. त्यावेळी चोरीचा हा प्रकार निदर्शनास आला. त्यानंतर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे यांनी तातडीने पथके रवाना केली. संपादन : युवराज यादव

