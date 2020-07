रॉबीन हुड आर्मीचे "मिशन-30 एम' ; जिल्ह्यातील सात हजार गरजूंना मदतीचा संकल्प 

मिरज (सांगली) : जगभरातील अन्नाचा अपव्यय रोखण्यासाठी ऑगस्ट 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या रॉबिन हूड आर्मी या स्वयसेवक आधारित स्वयंसेवी संस्थेने जगभरात थैमान माजवलेल्या कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे जगण्याचे मूळ साधना हरवलेल्या आणि उपासमारीचा सामना करावा लागत असलेल्या लोकांना अन्न देण्यासाठी "मिशन- 30, दशलक्षांच्या जेवणाची व्यवस्था' हा उपक्रम जगभरात राबविण्याचे ठरविले आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे सात हजारावर गरजूंना मदत देणेचा संकल्प केला असल्याची माहिती स्वयंसेवक ऋषिकेश शिरोटे, ओंकार शेगुणशी, तेजस कोकिटकर, अर्जुन भिसे, अंजली तुंगे यांनी दिली. श्री. शिरोटे ते म्हणाले की, सदर उपक्रम 1 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू लोकांसाठी होणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत गरजूंना आटा, तांदूळ डाळ, साखर आदी साहित्याचे किट करून त्याचे वाटप करण्यात येईल. सध्या आमचे स्वयंसेवक जिल्हाभर अशा गरजू लोकांचा सर्वे करीत आहे. त्याचबरोबरीने समाजातील दानशूर लोकांकडून केवळ धान्य आणि वस्तू रूपातच मदत संकलित करण्याचे कामही सुरू झाले आहे.या उपक्रमासाठी कोणाकडूनही रोख अथवा तत्सम मार्गाने आर्थिक मदत स्वीकारली जात नाही. सदरचे किट ग्रामीण भागातील गरजू, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, बेघर लोक, आजारी रुग्ण आणि दररोजच्या मजुरांना देण्याचे नियोजित असल्याचे श्री. शिरोटे यांनी सांगितले. रॉबिन हूड अर्मीने गेल्या वर्षीच्या महापुराच्या काळात मोठे भरीव काम केले होते. पुरबाधितांच्या जेवणाची आणि आरोग्याची देखील व्यवस्था त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. लॉक डाऊन च्या काळात मिरजेतून रेल्वेने परराज्यात गेलेल्या कामगारांच्या जेवणाची सोय देखील या स्वयंसेवकांनी केलेली होती.आर्मीच्या "मिशन 30 एम' या महत्त्वकांक्षी उपक्रमासाठी दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्था यांनी मदत करण्याचे आवाहन रॉबिन हूड आर्मीच्या सांगली शाखेच्या वतीने करण्यात आलेले आहे.



Web Title: Robin Hood Army's "Mission-30M"; a resolution to help 7,000 needy people in the district