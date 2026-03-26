Crime News : मुलांच्या हाती चाकू, गांजा कसा? आमदार रोहित पाटील यांचा पोलिसांवर सवाल

तासगाव : ''मिसरूड न फुटलेल्या वयात हातात चाकू, लूटमार व गांजासेवन अशी स्थिती सांगली जिल्ह्याची झाली आहे. एमडी ड्रग्ज, गांजा सर्रास विकत मिळत आहेत. जिल्ह्याचे पोलिस प्रमुख, पोलिस अधिकारी करतात काय,'' असा प्रश्न आमदार रोहित पाटील यांनी आज विधानसभेत बोलताना उपस्थित केला. सांगली जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांचा पाढाच त्यांनी वाचला..अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी रात्री उशिरा तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रभर वाढत चाललेल्या अमली पदार्थांच्या विळख्याबाबत अर्धा तास चर्चेत ठोस मुद्दा उपस्थित केला. गांजा, नशेचे इतर पदार्थ यांचा लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे. .त्यांच्या भविष्यासमोर मोठे संकट उभे राहत आहे. सांगली जिल्ह्यातील मतकुणकी येथील राजवर्धन पाटील, वाघोली येथील बाळासाहेब शिंदे यांचे खून किरकोळ कारणावरून झाले. खून करणारे अल्पवयीन गांजा अमली पदार्थांसारख्या नशेत होते, हे समोर आले आहे. ड्रग्ज मिळणे कायद्याची चूक असेल, तर हे दोन्ही बळी कायद्याने घेतले आहेत, असे मानले पाहिजे. जिल्ह्यात 'एमडी'सारखे ड्रग्स मिळतात. .सांगलीत तीन ते चार हजार रुपयाला एक ग्रॅम 'एमडी' मिळतो. पुण्याहून पार्सलने आल्यास पाच हजार रुपये एक ग्रॅम मिळतो. ते कसे येतात? कोणत्या गाडीने येतात? त्यांचा नंबर काय आहे, हे आम्हाला कळत असेल तर पोलिसांना का कळत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला. रेल्वेने गांजा मिरजेत येतो. रॅकेट जिल्हाभर पसरले आहे, तीस ते पन्नास रुपयांला पाच ग्रॅम गांजा मिळतो. गांजावर कारवाई करा म्हटले, की थातूरमातूर कारवाई केली जाते, असे सांगत पाटील यांनी पोलिस, अवैध धंदेवाल्यांचे फोटो सभागृहात दाखवत अवैध धंद्यात पोलिस सहभागी असणे, पोलिसांनीच असे धंदे चालवणे यापेक्षा वाईट काय असू शकते, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्र्यांच्या 'नो टॉलरन्स'मध्ये हे बसते का, असेही ते म्हणाले..तासगावात व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मटकातासगावात व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मटक्याचा आकडा फुटतो. चिठ्ठ्या सुरूच आहेत. त्याचे फोटो, अमली पदार्थ घेत असलेल्या युवकांचे फोटो रोहित पाटील यांनी सभागृहात दाखवले. तासगाव, कवठेमंहाकाळ तालुक्यात लॉजवर अल्पवयीन मुली सापडत आहेत. काही कागदांच्या तुकड्यासाठी समाज विकायला निघालो आहोत. त्याची किंमत भविष्यात मोजावी लागणार आहे, याची जाण पोलिस अधिकाऱ्यांना आहे का? तासगाव तालुक्यात अशा लॉजना पोलिस पाठीशी घालत आहेत. एक लॉज तर एका पोलिसाचाच आहे. त्याच्यावर पोलिस विभाग काय कारवाई करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.