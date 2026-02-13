Rohit Patil : "‘जंगलात भरली लांडग्यांची सभा’; रोहित पाटील यांच्या पोस्टने जिल्हा राजकारणात खळबळ!"

तासगाव : जंगलात भरली लांडग्याची सभा...ही आमदार रोहित पाटील यांनी आज समाज माध्यमावर केलेली पोस्ट जोरदार व्हायरल होत आहे. आमदार रोहित पाटील यांच्या या पोस्टने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रोहित पाटील यांचा रोख कुणाकडे याची चर्चा मतदारसंघात सुरू झाली आहे..आमदार पाटील समाज माध्यमावर सक्रिय असतात. आज त्यांनी एक पोस्ट व्हायरल केली. यात ते लांडग्यांची सभा भरली. मुद्दा होता वाघाची जागा घेण्याचा ! असे ते म्हणतात. ही पोस्ट सध्या वायरल होत आहे. .Pandharpur Politics : सत्तेसाठी एकत्र आले भालके आणि आमदार पाटील; जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय डाव.यात नक्की रोहित पाटील यांना काय म्हणायचे आहे याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया आहेत. स्वतः रोहित पाटील यांनीही पोस्ट दिली आहे. आमदार पाटील यांना जिल्ह्याच्या राजकारणात अजूनही दखलपात्र समजले जात नाही..मात्र, तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघात भाजप व काँग्रेससह सर्व पक्ष विरोधात असताना ११ पैकी यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सात जागा निवडून आणल्या आहेत. कवठेमहांकाळ पंचायत समितीही एकहाती ताब्यात घेतली आहे..Kolhapur Election : महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता द्या, नाहीतर विकासाचा आवाज दबेल; सतेज पाटील यांचा इशारा.तासगाव तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद गटांपैकी चार जिल्हा परिषद गट मिळविलेत. मात्र, पंचायत समितीत पराभव पत्करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर रोहित पाटील यांनी समाज माध्यमावर केलेली पोस्ट चांगलीच चर्चेत आली आहे..कवठेमंहाकाळला त्यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले. तेथे चार पैकी तीन, तासगाव तालुक्यातही सहापैकी चार जागा मिळवल्या आहेत, असे असताना आज केलेली पोस्ट चर्चेत आली. त्यांचा रोख नक्की कोणाकडे? कवठेमंहकाळमध्ये माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील यांच्यासह भाजप, सर्व गट तट एकत्र आले होते..तासगावमध्ये रोहित पाटील विरोधात संजय पाटील असा सामना झाला होता. आता निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेत एकत्र येण्याची शक्यता असताना रोहित पाटील यांनी केलेली पोस्ट चर्चेचा विषय बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.