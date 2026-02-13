पश्चिम महाराष्ट्र

Rohit Patil : "‘जंगलात भरली लांडग्यांची सभा’; रोहित पाटील यांच्या पोस्टने जिल्हा राजकारणात खळबळ!"

Viral Social Media Post : तासगाव-कवठेमहांकाळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. आमदार रोहित पाटील यांनी समाज माध्यमावर ‘जंगलात भरली लांडग्यांची सभा... मुद्दा होता वाघाची जागा घेण्याचा!’ अशी गूढ पोस्ट करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
तासगाव : जंगलात भरली लांडग्याची सभा...ही आमदार रोहित पाटील यांनी आज समाज माध्यमावर केलेली पोस्ट जोरदार व्हायरल होत आहे. आमदार रोहित पाटील यांच्या या पोस्टने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रोहित पाटील यांचा रोख कुणाकडे याची चर्चा मतदारसंघात सुरू झाली आहे.

