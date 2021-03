जिल्हा परिषद सदस्यांचा सर्वसाधारण सभेत रुद्रावतार 

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आज सदस्यांचा रुद्रावतार पहायला मिळाला. ग्रामपंचायत विभागाकडून चुकीच्या ग्रामसेवकांना पाठीशी घातले जात असून ग्रामपंचायत विभाग हा सेटलमेंट विभाग झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. त्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यशैलीवर तीव्र आक्षेप घेत त्यांच्या तातडीने बदलीसाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेण्याचे ठरले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील बाचाबाची, अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांचा खुलासा आणि गुडेवार यांच्या दिलगिरीमुळे ही सभा गाजली. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, प्रमोद शेंडगे, आशा पाटील, सुनिता पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गावडे व्यासपीठावर होते. शेटफळे येथील घरे पाडल्या प्रकरणी ग्रामसेवकांना पाठीशी घातले जात असल्याच्या प्रकरणावरून आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आणि ग्रामविकास विभागाचे वाभाडे काढण्यात आले. सदस्यांनी आज श्री. लोखंडे यांच्यावर नेम धरला होता. दोषी ग्रामसेवकांना येथे बोलावून सेटलमेंट केल्या जातात, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, असा थेट आरोप ब्रह्मानंद पडळकर यांनी केला. प्रशासन सदस्यांना गंडवत आहे, असा आरोप अरुण बालटे यांनी केला. सरपंच महिलांच्या पतीची लुडबूडही चर्चेत आली. किती ग्रामसेवकांबद्दल तक्रारी आल्या आणि कितीजणांवर काय-काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना श्री. डुडी यांनी केली. चंद्रकांत गुडेवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली नाही, असा सवाल जितेंद्र पाटील यांनी केला. त्याबाबत काहीच पुरावे तुम्ही सादर केले नाहीत, असा खुलासा श्री. डुडी यांनी केली. त्यावर ब्रह्मनाळ येथील बोट प्रकरणापासून शर्ट प्रकरणापर्यंत सगळ्या मुद्यांची पुन्हा उजळणी करण्यात आली. कारभारी विरुद्ध अधिकारी जुंपले असताना भाजपच्या तम्मनगौंडा रविपाटील आणि महादेव दुधाळ यांच्यात नाहक बाचाबाची झाली, दोघे एकमेकांच्या अंगावर धावले. महिला सदस्यांचा आवाज दाबला जातोय, असा आरोप करत सुरेखा आडमुठे, ऍड. शांता कनुंजे यांनी नाराजी व्यक्त केली. गुडेवारांकडून दिलगिरी :

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत भिलवडीचे सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर यांनी हल्लाबोल केला. तेथील ग्रामपंचायतीच्या चौकशीत श्री. गुडेवार यांनी नाहक नाट्य उभा केले, आम्हाला अडचणीत आणण्याचे षङयंत्र रचले, वर्तमानपत्रातून बदनामी केली, त्याने आम्हाला निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला, आता आम्ही निर्दोष आहोत, असे सिद्ध झाले, मात्र बदनामी झाली त्याचे काय, या प्रकरणात रामायण कुणी घडवले, हे कळाले पाहिजे, अशी भूमिका वाळवेकर यांनी घेतली. सरदार पाटील, प्रमोद शेंडगे, अरुण बालटे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी "हा प्रकार गंभीर असून अशा पद्धतीने कुणाला अडचणीत आणण्याचा डाव कुणी रचत असेल आणि अधिकारी त्याला साथ देत असतील तर ते गंभीर आहे', असे मत नोंदवली. त्यावेळी वाळवेकर यांच्याशी गुडेवारांची बाचाबाची झाली. गुडेवार यांनी "मला शिकवू नका', अशा शब्दांत आवेश व्यक्त केला. त्यावर सदस्य तापले, धावले आणि गुडेवारांना धारेवर धरले. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती प्रमोद शेंडगे यांच्यासह सर्वांनीच गुडेवारांची भाषा चुकीची असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला. अखेर सीईओ जितेंद्र डुडी यांनी गुडेवार यांची भाषा चुकीचे असल्याचे त्यांना सांगत त्यांना दिलगिरी व्यक्त करायला लावली. वाळव्याच्या बीडीओंवर आरोप

कॉंग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील यांनी वाळव्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. बोरगाव येथे मंत्री जयंत पाटील यांनी सूचवलेल्या रस्ते कामांना एनओसी देण्याच्या प्रकरणावरून ग्रामपंचायतीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याबाबत जितेंद्र पाटील म्हणाले, ""अधिकाऱ्यांना कुणाची सुपारी घेऊन काम करू नये. तुम्ही दलाली करू नका. राजकारण शाश्‍वत नाही, आज ते आहेत, उद्या कुणीतरी दुसरे असतील. तुमचे हत्यार करू देऊ नका.'' त्यांच्या आरोपावर संभाजी कचरे संतापले. सुपारीचा आरोप गंभीर आहे, जयंत पाटील यांनी सूचवलेल्या कामाला तुम्ही विरोध का करता, अशी विचारणा केली. राष्ट्रवादीचे संजीव पाटीलही संतापले. त्यातून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत बाचाबाची झाली. जितेंद्र पाटील यांनी राज्यात तीन पक्षांचे सरकार असून त्यात कॉंग्रेसही आहे, हे विसरू नका, असा इशारा दिला. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

