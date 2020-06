धरणातून पाणी सोडले अफवाच... पाटबंधारेचा खुलास 

सांगली, ः सध्याच्या स्थितीत कोयना, वारणेसह अन्य कोणत्याही धरणातून पूरनियंत्रणासाठी पाण्याचा विसर्ग सुरू नाही, अशी माहिती सांगली पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता नामदेव करे यांनी दिली आहे. पूरनियंत्रणासाठी धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याच्या गेली दोन दिवस अफवा पसरवण्यात येत आहेत. सोशल मिडियावरून तसे मेसेजही फिरत असल्यामुळे पाटबंधारे विभागाने हा खुलासा केला आहे.

अभियंता करे यांनी सांगितले की, निसर्ग चक्री वादळामुळे राज्यात पर्जन्यवृष्टी सुरू आहे. धरणातील विसर्ग पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शेतीसाठी सोडण्यात येत आहे. यामुळे नदीपात्रातील पाणी पातळीत अचानक वाढ संभवत नाही. सांगलीतील आयर्विन पुलावरील पाणी पातळी बंधाऱ्यातील पाणी साठ्यामुळे 5 फूट 9 इंच इतकी आहे. सध्या कोयना, धोम, कन्हेर, उरमोडी, तारळी, वारणा धरणातून पूरनियंत्रणासाठी पाणी सोडण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे कोणत्याही अफवावर विश्वास ठेवू नये. वेळोवेळी अद्ययावत माहितीचे निवेदन देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी सांगली पाटबंधारे विभागाच्या पूर नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. धरणामध्ये आज असलेला पाणीसाठा व कंसात विसर्ग क्‍युसेकमध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. कोयना 32 टक्के (2100), धोम 40 टक्के (584), कन्हेर 26 टक्के (325), उरमोडी 62 टक्के (262), तारळी 39 टक्के (450), वारणा 33 टक्के (निरंक).

