बेळगाव : बनावट चावीच्या आधारे बंद घराचे कुलूप उघडून अवघ्या दोन तासांत चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्‍कम, अशा एकूण १५ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला. शुक्रवारी (२) रात्री ११ च्या सुमारास संगमेश्‍वरनगर येथे ही घरफोडीची घटना उघडकीस आली असून या प्रकरणी गौसमुद्दीन मैनुद्दीन तोरगल यांनी एपीएमसी पोलिसात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. याबाबत पोलिसांतून समजलेली अधिक माहिती अशी, फिर्यादी गौसमुद्दीन यांची बहीण जक्रियाबानू यांचे संगमेश्‍वरनगरला घर आहे. त्या आपल्या कुटुंबीयांसोबत त्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. काल त्यांच्या नात्यातील सुभाषनगर येथे हळदी समारंभ असल्यामुळे त्यांच्या घरी हळदीला जाण्यासाठी पाहुणे आले होते. रात्री ९ च्या सुमारास जक्रियाबानू घराला कुलुप घालून कुटुंबीय व पाहुण्यांसोबत सुभाषनगर येथील हळदी समारंभाला गेले होते. चोरट्यांनी याच संधीचा फायदा घेत बनावट चावीच्या आधारे मागील दरवाजा उघडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर बेडरुमधील कपाटही बनावट चावीच्या आधारे उघडण्यात आले. हेही वाचा - चंद्रकांत पाटील भित्रे; मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा घणाघात कपाटात ठेवण्यात आलेले चौदा लाख रुपये किमतीचे ४७० ग्रॅम वजनाचे (४७ तोळे) सोन्याचे दागिने आणि १ लाख रुपयांची रोकड, अशा एकूण पंधरा लाख रुपयांच्या ऐवजावर डल्ला मारून पलायन केले. सर्वजण रात्री ११ च्या सुमारास घरी परतल्यानंतर घडला प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यानंतर तातडीने ही माहिती पोलिसांना देण्यात आली. काही वेळानंतर एपीएमसीचे पोलिस निरीक्षक दिलीपकुमार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. दरवाजा व कपाटाचीही चावी चोरट्यांनी घराचा मागील दरवाजा आणि आणि कपाटही अगदी सहजरीत्या बनावट चावीच्या आधारे उघडले आहे. यावेळी कोणत्याही प्रकारची तोडफोड किंवा आदळआपट न करता चोरट्यांनी चोरी केली आहे. त्यामुळे या चोरीच्या प्रकाराबद्दल पोलिसांना संशय बळावला आहे. त्यामुळे याबाबत चौकशी करण्यात येत आहे.

