पश्चिम महाराष्ट्र

Ganja Seized : कामेरीमध्ये ९ लाखांचा गांजा जप्त, दोघांना अटक

वाळवा तालुक्यातील कामेरी गावात ईश्वरपूर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत ८ लाख ८९ हजार रुपये किमतीची ४८ गांजाची झाडे सापडली आहेत.
Ganja Seized in Kameri

Ganja Seized in Kameri

sakal

धर्मवीर पाटील
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ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - वाळवा तालुक्यातील कामेरी गावात ईश्वरपूर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत ८ लाख ८९ हजार रुपये किमतीची ४८ गांजाची झाडे सापडली आहेत. याप्रकरणी येलूर (ता. वाळवा) येथील रविंद्र सदाशिव माळी (वय-४९) आणि आनंदा भिमराव चव्हाण, (वय-५०) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. नशामुक्त सांगली अभियानांतर्गत ईश्वरपूर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

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