ऑनलाईन अभ्यास... छे ! गड्या जुनी पुस्तकचं भारी

सांगली ः यंदा परीक्षा काही झाली नाही. शाळा कधी सुरु होणार माहिती नाही. मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ नये, असे पालकांना वाटतेय आणि सरकारलाही. काही बड्या शाळा, इंग्रजी माध्यम शाळा आणि काही खासगी वितरकांनी ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यासमाला उपलब्ध केल्या आहेत. ही सोय गावखेड्यांतील मुलांकडे फार कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. मग, त्यांनी गावाकडची खासम्‌खास पद्धत वापरली. पुढच्या वर्गातील मुलांना गाठले आणि त्यांची जुनी झालेली पुस्तके त्यांनी आणून अभ्यासाचा धडाकाही सुरु केला. गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मे महिन्यात जुनी पुस्तके शोधणे, हा सालाबादाचा कार्यक्रम असतो. पुढच्या वर्गातील विद्यार्थी गाठायचे, त्याची पुस्तके निम्म्या किंमतीत खरेदी करायची, त्यावरच वर्ष काढायचे, हे काही नवे नाही. अगदी अलिकडे राज्य शासनाकडून मोफत पुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत हा कार्यक्रम चालत आला होता. आताही नववी, दहावीचे विद्यार्थी तेच करतात. यावेळी मात्र कोरोनाचे संकट पुन्हा त्या दिवसांत घेऊन गेले आहे. पहिलीपासून ते दहावी, बारावीपर्यंतचे सारेच विद्यार्थी घरात बसून आहेत. शाळा कधी सुरु होणार त्यांना माहिती नाही. अशावेळी फक्त वेळ घालवण्यापेक्षा थोडाफार अभ्यास व्हावा, पुढील वर्गातील अभ्यासक्रमाला हात लागावा, असा पालकांचा प्रयत्न. त्यातूनच त्यांनी मग जुनी पुस्तके मिळवण्याचे ठरवले आणि गावागावात विद्यार्थ्यांनी ती मिळवलीदेखील. विशेष म्हणजे यावेळी पुस्तकांसाठी कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नाही. ही पुस्तके एकमेकांना अशीच देऊन मदतीचा पूल बांधण्यात आला, हे विशेष.

Web Title: rural area students use old book for study