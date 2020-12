उमेदवारी अर्जाची उद्यापासून धावपळ; ग्रामपंचायतीला इच्छुक लागले कामाला

सांगली : जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी बुधवार (ता. 23) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होत आहे. त्यासाठी आठ दिवसांची म्हणजे 30 डिसेंबरपर्यंतची मुदत आहे. त्यामुळे पुढचा आठवडा अर्ज दाखल करण्याची आणि हातापाया पडून माघारीसाठी प्रयत्नांची शिकस्त होणार आहे. त्यामुळे गावकुसातले वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्यातील 14 हजार 234 आणि जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींसाठी ग्राम-संग्राम सध्या पेटला आहे. जोरदार टशन पहायला मिळत आहे. काही गावांतील जाणकार मंडळींनी बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न सुरु केला आहे. बहुतांश ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी लढती होतील, अशीच बांधणी सुरु आहे. पक्षिय राजकारण इथे फारसे रंगताना दिसत नाही. इथे स्थानिक आघाड्या आणि कुरघोड्यांनीच गंमत आणली आहे. त्यातील महत्वाचा टप्पा बुधवारपासून सुरु होत आहे. आपल्या गावातील नेमके किती लोक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक आहेत, याचा फैसला या आठ दिवसांत होणार आहे. काही हजार लोक आपला अर्ज दाखल करतील. त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचीही सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावागावातील संगणक केंद्रांनी सुसज्ज यंत्रणा ठेवली आहे. प्रत्येक प्रभागातून एक मूळ अर्ज, एक डमी अर्ज, दोन-दोन पॅनेलचे अर्ज आणि त्यानंतर मग इतर इच्छुक, अशी मोठी संख्या असणार हे नक्की आहे. यावर्षीची ग्रामपंचायत निवडणूक वेगळी आहे. यावेळी प्रथमच सरपंचपदाचे आरक्षण कुठल्या संवर्गासाठी आहे, याचाच पत्ता नाही. त्यामुळे काहीसे रंग हरवलेले असले तरी चुरस मात्र कमी नाही. काही ठिकाणी आमदारांनी लक्ष घालावे, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुकांनीही "आम्ही पाठीशी आहोत', असे निरोप धाडले आहेत. एकूणच रंगत वाढत निघाली आहे. मुहूर्त ठेवावा पाहून कोणत्याही निवडणुकीत मुहुर्त पाहून अर्ज दाखल केला जातो. त्यामुळे पुढील आठ दिवसांत कोणता दिवस शुभ आहे, हे पाहून ठेवले जात आहे. त्यादिवशी गर्दी होणार हे नक्की आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनही तयारीत आहे. कोरोना काळातील सर्व नियम काटेकोर पाळले जाणार आहेत. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Rush of candidature applications from tomorrow; The gram panchayat was interested in the work