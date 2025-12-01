पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : “द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांना गाडून टाका; विट्यातील प्रभाग ५ मधील बैठकीत सदाशिवराव पाटील यांचा धडाकेबाज संदेश!

Sadashivrao Patil Condemns Hate : द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्या दुष्ट प्रवृत्तींना गाडून टाका. आपली माणसं म्हणून सगळं आपण चांगलं करत गेलो. सर्व कामांना न्याय, सर्वांना मानसन्मान दिला. मी काय कमी केले, पण माझंच बरं वाटत नसेल तर त्याला औषध नाही.
