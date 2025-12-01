Sangli Politics : “द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांना गाडून टाका; विट्यातील प्रभाग ५ मधील बैठकीत सदाशिवराव पाटील यांचा धडाकेबाज संदेश!

विटा : ‘‘द्वेषाचे राजकारण करणाऱ्या दुष्ट प्रवृत्तींना गाडून टाका. आपली माणसं म्हणून सगळं आपण चांगलं करत गेलो. सर्व कामांना न्याय, सर्वांना मानसन्मान दिला. मी काय कमी केले, पण माझंच बरं वाटत नसेल तर त्याला औषध नाही. .अशा दुष्ट प्रवृत्ती गाडून टाकण्याची वेळ आली आहे,’’ असे प्रतिपादन माजी आमदार ॲड. सदाशिवराव पाटील यांनी केले. नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग पाचमध्ये नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार प्रतिभा चोथे, नगरसेवक पदाचे उमेदवार बाळासो भिंगारदेवे, संगीता जाधव यांच्या प्रचारार्थ घुमटमाळ येथे ते बोलत होते..Sangli Politics : लिंगायत स्मशानभूमीबाबत खोटा कांगावा; वादामुळे विटा नगरपालिकेचा राजकीय पारा चढला”.ॲड. पाटील म्हणाले, ‘‘द्वेषाचे राजकारण न करता विधायक राजकारण करता येऊ शकते का? त्यातून विकास साधता येतो का, हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. हा जगन्नाथाचा रथ सगळ्यांनी ओढावा लागतो..विट्याचा चौफेर विकास साधण्यासाठी आणि प्रशासक बसल्यापासून कामाला आलेली शिथिलता, अनागोंदी, बेबंदशाही आणि बजबजपुरीला आळा घालण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. .Sangli Politics : ‘घराघरांत फूट पाडणारे राजकारण विट्यात चालणार नाही!’ सदाशिवराव पाटीलांची जोरदार टीका, सभेत टाळ्यांचा कडकडाट.नुसती ईर्षा करून राजकारण होत नसते. त्याला अनुभवाची जोड, राजकारण समाजकारण करण्याची तीव्र इच्छाशक्ती लागते.’’ माजी उपनगराध्यक्ष सचिन जाधव यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. हर्ष भिंगारदेवे, सुरेश पाटील, सागर कदम यांनी मनोगत व्यक्त केले..बैठकीला माजी उपनगराध्यक्ष शरद पाटील, माजी नगरसेवक रवींद्र कदम, सिद्धेश्वर सपकाळ, मोहन कदम, हणमंतराव सपकाळ, दिलीप जाधव, विश्वास कदम उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.