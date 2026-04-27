Sagareshwar Wildlife Sanctuary : सांगलीच्या 'सागरेश्वर'मध्ये वन्यजीवांचा मुक्त संचार! उन्हाळ्यातही हरणांचे कळप पाहायचेत? मग, हीच आहे सुवर्णसंधी

दुधोंडी : सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्यातील सागरेश्वर अभयारण्यात सध्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवरही हरणांचे कळप मुक्तपणे फिरताना सहजपणे दिसत (Sagareshwar sanctuary summer wildlife tourism) आहेत. गवत व झुडपे मोठ्या प्रमाणात वाळलेली असली, तरी नुकतीच फुटलेली चैत्रपालवी परिसराला नवसंजीवनी देत आहे. त्यामुळे निसर्गरम्य वातावरणात हरणांचे दर्शन घेण्याची दुर्मीळ संधी पर्यटकांना लाभत आहे..पावसाळ्यात दाट झाडीमुळे प्राणी सहज दिसत नाहीत. त्यामुळे अनेक पर्यटकांना अपेक्षित वन्यजीव दर्शन न मिळाल्याने निराशा येते. मात्र सध्या झाडी विरळ असल्याने हरणांचे कळप खुलेपणाने संचार करताना दिसत आहेत. या संधीचा फायदा पर्यावरणप्रेमी, विद्यार्थी, छायाचित्रकार व निसर्गप्रेमींनी घ्यावा, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमी सायकलिस्ट सुनील गुरव यांनी केले..वन विभागाने अभयारण्यात प्राणी व पक्ष्यांसाठी मुबलक चारा-पाण्याची व्यवस्था केली आहे. उन्हाळ्यातही जलस्रोत कायम ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याने वन्यजीवांचे संवर्धन प्रभावीपणे होत आहे. सागरेश्वर अभयारण्यात सांबर, काळवीट, हरिण, कोल्हे, लांडगे, ससे यांसह मोर व विविध पक्ष्यांच्या प्रजातींचे वास्तव्य आहे. जैवविविधतेचा समृद्ध ठेवा येथे पाहायला मिळतो..राज्यातील पहिले मानवनिर्मित अभयारण्य 'सागरेश्वर' आहे. देवराष्ट्रे परिसरात १०.४७ चौरस किलोमीटरवर हे अभयारण्य पसरलेले आहे. १९८५ च्या दुष्काळानंतर वृक्षमित्र धों. म. मोहिते यांच्या संकल्पनेतून व लोकसहभागातून येथे वृक्षारोपण करून अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली. तासगाव-कऱ्हाड मार्गावरील ताकारीपासून अवघ्या पाच किलोमीटरवर असल्याने येथे पोहोचणे सोपे आहे..निसर्ग संवर्धनाचा संदेशसागरेश्वर अभयारण्य हे महाराष्ट्रातील पहिले मानवनिर्मित वन्यजीव अभयारण्य असून त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे १०.४७ चौरस किलोमीटर आहे. राज्यभरातून पर्यटक 'सागरेश्वर'ला भेट देत असून सध्या हरणांचे मुक्त दर्शन हे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. निसर्ग संवर्धनाचा संदेश देत हे अभयारण्य पर्यटकांना वेधून घेत आहे.