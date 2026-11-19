Sahyadri Tiger Reserve latest tiger population : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या दहावर पोहोचली आहे. गेल्या काळात ‘सेनापती’, ‘सुभेदार’, ‘बाजी’ हे वाघ तर ‘चंदा’, ‘तारा’, ‘हिरकणी’ या वाघिणी जंगलात आल्या. आता चांदोली धरणाच्या काठावर ‘क्रोकोडाईल पार्क’ची मागणी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. .सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि चांदोली अभयारण्य पर्यटन विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वेळकाढूपणा न करता निर्णय घेण्याची ही वेळ आहे. पर्यटकांचा वाढता ओघ, वाघांमुळे वाढलेली उत्सुकता; बिबट्या, सांबर, गव्यांचे सहज होणारे दर्शन लक्षात घेता ‘क्रोकोडाईल पार्क’ ही संकल्पना पर्यटन विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. पाटबंधारे विभाग आणि वन विभागाच्या समन्वयातून हे शक्य होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय धुरिणांनी यात लक्ष घालणे अपेक्षित आहे..मुंबईतील वन विभागाच्या बैठकीनंतर आम्ही चांदोली अभयारण्याची ‘सफर’ केली. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत येथे प्राणी दर्शन होण्याचा टक्का वाढल्याचे स्पष्ट जाणवले. वन विभागातील कंत्राटी कर्मचारी आणि जंगलाचा कोपरा न् कोपरा माहिती असलेला गणेश आमच्यासोबत होता. त्याने ‘पाटबंधारे’च्या वसाहतीपासून उखळू गाव, चांदोली धरण आणि ‘नाईट सफारी’ घडवली. गवे, सांबर, माकड, बिबटे यांचे सहजपणे दर्शन झाले. उन्हाळा आणि दिवाळीच्या सुटीत ‘चांदोली’ फिरायला येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. शनिवारी आणि रविवारी सुटीदिवशी गर्दी असते, असे या भागातील हॉटेल चालकांनी सांगितले. जंगल सफारीसाठी अधिक उत्तम सुविधांसह ‘क्रोकोडाईल पार्क’ ही संकल्पना प्रभावी ठरेल, असे येथील जाणकारांनी सांगितले..Mahabaleshwar Tunnel Project : महाबळेश्वरमध्ये वांद्रे-वरळी सी-लिंकची झलक! 175 कोटींचा केबल-स्टे पूल पूर्ण; 'व्ह्यू गॅलरी'तून दिसणार कोयनेचा विहंगम नजारा.प्रस्ताव काय?कृष्णा आणि वारणा नदीत मोठ्या प्रमाणात मगरी आहेत. त्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने नदीकाठी नेहमीच भीतीचे सावट असते. या मगरी पकडाव्यात, अशी मागणी सातत्याने होते. परंतु, त्या सोडायच्या कुठे? त्यासाठी चांदोली धरणाच्या बाजूला सुरक्षित ठिकाणी मगरींसाठी हक्काचा अधिवास म्हणजेच ‘क्रोकोडाईल पार्क’ हा उत्तम पर्याय ठरेल. त्यावर ‘सकाळ’ने अनेकदा आग्रही भूमिका मांडलेली आहे. बंदिस्त जागेत महाकाय मगरी पाहण्यासाठी पर्यटकांचा ओघ वाढेल, यात शंका नाही. बारमाही सहज पाणी उपलब्ध असल्याने मगरींसाठी उत्तम सुविधा निर्माण करता येतील. मगरींसाठी हक्काचे खाद्य धरणातून उपलब्ध केले जाऊ शकते. देखभालीसाठीचा खर्च पर्यटकांच्या प्रवेश शुल्कातून काढता येऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रस्ताव फारसा खर्चिक किंवा गुंतागुंतीचा नाही, हेही स्पष्ट आहे..जागेचा गुंता मोठा‘क्रोकोडाईल पार्क’ला वन विभागाकडून मंजुरी मिळेल, मात्र जागा लागेल पाटबंधारे विभागाची. कारण, हा प्रकल्प नदीकाठावर किंवा काठापासून काही अंतरावर करणे आवश्यक आहे. येथे पाटबंधारे विभागाच्या वापरात नसलेल्या जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या जमिनींचा वापर पर्यटन विकासासाठी ‘पीपीपी’ (पब्लिक प्राईव्हेट पार्टरनशीप) योजनेतून करण्याचे ठरवले आहे. त्याबाबत पाटबंधारे आणि वन विभागाने समन्वय साधून पुढचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे..Torrent Power Project : कर्जतच्या वृक्षतोडीची भरपाई चिपळूणमध्ये? टोरांटो पॉवर कंपनीचा सह्याद्री पट्ट्यात 600 एकरचा प्लॅन? सर्वेक्षणाबाबत नेमकं काय घडलं? .पर्यटकांसाठीच्या सुविधासुरक्षित पाहण्याचे मार्ग : पर्यटकांना मगरी स्पष्टपणे आणि सुरक्षित अंतरावरून पाहता येतील असे उंच पूल किंवा गॅलरी असाव्यात.माहिती केंद्र : मगरींच्या विविध प्रजाती, त्यांचे जीवनचक्र आणि संवर्धनाचे महत्त्व सांगणारे संग्रहालय, माहिती फलक किंवा दृक-श्राव्य कक्ष असावा.मूलभूत सुविधा : स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, बसण्यासाठी बाके, सावलीची व्यवस्था आणि पार्किंगची सोय असावी.मार्गदर्शक : पर्यटकांना योग्य माहिती देण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी प्रशिक्षित गाईड्स असावेत..नदीतील मगरींचे सुरक्षित पुनर्वसन आणि पर्यटन विकास या दोन्ही अर्थाने ‘क्रोकोडाईल पार्क’चा प्रस्ताव आम्ही मांडला आहे. वनमंत्र्यांनी त्याबाबतचा अहवाल मागवला आहे. वाघ आले, बिबटे-गवे आहेत, क्रोकोडाईल पार्क मंजूर झाल्यास पर्यटकांचा ओघ निश्चितपणे वाढेल. प्राणी दर्शन होणार, याची खात्री झाली की पर्यटकांचा ओघ वाढेल, यात शंका नाही.-आमदार सत्यजित देशमुख.काय असावे पार्कमध्ये...?नैसर्गिक तलाव आणि पाणवठे : मगरींना पोहण्यासाठी स्वच्छ आणि पुरेसे खोल पाण्याचे तलाव असावेत, ज्यामध्ये पाण्याचा निचरा आणि शुद्धीकरणाची सोय असेल.ऊब घेण्यासाठी जागा : मगरी थंड रक्ताचे प्राणी असल्याने त्यांना शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी उन्हात पडून राहण्यास वाळूचे किंवा दगडांचे उतार.अंडी घालण्याची जागा : मादी मगरींना अंडी घालण्यासाठी सुरक्षित, शांत आणि नैसर्गिक मातीचे किंवा गवताळ भाग उपलब्ध असावेत.वेगळे कप्पे : आजारी, जखमी किंवा लहान मगरींना मोठ्या मगरींपासून वेगळे ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी स्वतंत्र कप्पे.पशुवैद्यकीय केंद्र : मगरींच्या नियमित आरोग्य तपासणीसाठी आणि आपत्कालीन उपचारांसाठी सुसज्ज दवाखाना आणि तज्ज्ञ डॉक्टर.सुरक्षितता आणि संरक्षण सुविधामजबूत कुंपण आणि अडथळे : मगर बाहेर येऊ नये आणि पर्यटक आत पडू नयेत, यासाठी उंच, मजबूत जाळ्या, काचेच्या भिंती किंवा खोल खंदक.इशारा देणारे फलक : ‘धोका’, ‘जवळ जाऊ नका’, ‘प्राण्यांना खाऊ घालू नका’ असे स्पष्ट सूचना फलक.निरीक्षण मनोरे आणि सीसीटीव्ही : संपूर्ण परिसरावर नजर ठेवण्यासाठी सुरक्षा रक्षक, निरीक्षण मनोरे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे.आपत्कालीन प्रतिसाद पथक : कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्वरित मदतीसाठी प्रथमोपचार केंद्र आणि प्रशिक्षित बचाव पथक..महाराष्ट्रातील ‘क्रोकोडाईल पार्क’क्रोकोडाईल पॉइंट, इन्सुली (सिंधुदुर्ग), मालडोली क्रोकोडाईल सफारी, चिपळूण (रत्नागिरी), सोनगाव (मगरींचे गाव) चिपळूण (रत्नागिरी), सावित्री रिव्हर क्रोकोडाईल व्ह्यू पॉइंट, महाड (रायगड), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्रोकोडाईल पार्क, मुंबई, बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील सुरक्षित आणि बंदिस्त क्रोकोडाईल पार्क, भायखळा येथील राणीच्या बागेत क्रोकोडाईल लेक (मगर आणि सुसर संवर्धन दालन) पाहता येते, राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालय, कात्रज (पुणे). नवे प्रस्ताव - चांदोली आणि खेड (रत्नागिरी)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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