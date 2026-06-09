Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?

शिराळा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघ आलेत. वाघांची संख्या वाढत आहे. शिवाय, या विस्तीर्ण जंगलात आणखी काही शिकारी झुंडी फिरताहेत. त्या रानकुत्र्यांच्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत ‘सह्याद्री’त रानकुत्र्यांची संख्या वाढली (Sahyadri Tiger Reserve wildlife conservation) आहे. कॅमेऱ्यात टिपल्या गेलेल्या कळपात रानकुत्र्यांची संख्या नऊ ते वीस इतकी असते. तृणभक्षक प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांचा फायदा असतो..‘सह्याद्री’चा निर्विवाद राजा वाघ आहे. ज्या भागात वाघांचे अस्तित्व कमी आहे किंवा नाही, त्या भागात जंगलातील नेतृत्वाची भूमिका रानकुत्रा निभावतोय. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तीर्ण लँडस्केपमध्ये रानकुत्र्यांचे कळप कॅमेऱ्यात टिपले गेले आहेत. सामूहिक शिकार हे त्यांचे प्रमुख वैशिष्ट्य..Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.एकजुटीच्या बळावर ते स्वतःपेक्षा अनेक पटींनी मोठ्या तृणभक्षक प्राण्यांची सहज शिकार करतात. ‘सह्याद्री’च्या जंगलात अनेकदा एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्रे यांचे ठसे दिसले आहेत. शिकारीसाठी स्पर्धक असतानाही वेळ, जागा आणि भक्ष्य यांचे नैसर्गिक नियोजन करत हे तिन्ही प्राणी एकाच अधिवासात सहअस्तित्व टिकवून आहेत. या सहअस्तित्वामागे सततचा संघर्ष दडलेला आहे, असे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..कॅमेऱ्यात टिपली भन्नाट घटनाव्याघ्र प्रकल्पातील एका भागात रानकुत्र्यांच्या कळपाने एका रेडकाची शिकार केली. त्यांनी त्याचा फडशा पाडण्यास सुरुवात केली होती. इतक्यात एक बलदंड रानडुक्कर तेथे दाखल झाले. त्याने आक्रमकपणे रानकुत्र्यांना पिटाळून लावले आणि स्वतः त्या भक्ष्यावर ताव मारू लागले. इथे कळप असूनही रानकुत्र्यांना माघार घ्यावी लागली. असेही प्रसंग जंगलात घडतात. मृत प्राण्यांचे मांस, लहान सस्तन प्राणी, सरपटणारे जीव आणि जमिनीवर असलेली पक्ष्यांची अंडी हे दोन्ही प्राण्यांचे समान अन्नस्रोत आहेत..Titvi Bird Monsoon Prediction : निसर्गाचा हवामान तज्ज्ञ! टिटवीच्या अंड्यांवरून शेतकरी कसा ओळखतात पावसाचा काळ? वाचा यामागचं सत्य.रानकुत्र्यांचा कळप संधी मिळाल्यास रानडुकरांच्या पिल्लांवर हल्ला करते. प्रौढ रानडुक्कर आपल्या धारदार सुळ्यांच्या जोरावर जबरदस्त प्रतिकार करतो. अशा संघर्षांमध्ये अनेकदा रानकुत्रे गंभीर जखमी होतात. काही वेळा त्यांचा मृत्यूही होतो. हा संघर्ष केवळ एका शिकारीवरून निर्माण झालेला वाद नाही. तो जंगलातील अन्नसाखळी, अधिवासावरील हक्क आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या नैसर्गिक स्पर्धेचा भाग आहे..प्रजनन मर्यादितरानकुत्र्यांच्या कळपात फक्त प्रधान जोडीला म्हणजे ‘अल्फा पेअर’ला प्रजनन करण्याची मान्यता असते. एका कळपात अशी एकच जोडी असते. त्यामुळे रानकुत्र्यांचे प्रजनन मर्यादित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.