साई मंदिर बंद, तरीही बाबांची झोळी फुल्ल...

शिर्डी : कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर म्हणजे 17 मार्चपासून साईबाबांचे समाधी मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले. तरीही या काळात कालपर्यंत (ता. 3) साईभक्‍तांकडून ऑनलाइन एक कोटी 90 हजार 201 रुपये देणगी प्राप्त झाल्याचे साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सांगितले. डोंगरे म्हणाले, ""संस्थानतर्फे 17 मार्चपासून साईबाबांचे समाधी मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले. साईबाबांचा महिमा व त्यांची शिकवण संपूर्ण जगात पोचलेली आहे. त्यांचे भक्‍त देशात व परदेशात मोठ्या प्रमाणात आहेत. 17 मार्चपासून मंदिर बंद ठेवले असूनही या काळात टाटा स्काय, संस्थान संकेतस्थळ व मोबाईल ऍपद्वारे थेट ऑनलाइन दर्शनाचा लाभ साईभक्‍त घरबसल्या घेत आहेत.'' साईभक्‍तांनी बाबांना दक्षिणा देण्याची परंपरा सुरूच ठेवली आहे. 17 मार्च ते 3 एप्रिल 2020 या कालावधीत साईभक्‍तांकडून ऑनलाइनच्या माध्यमातून एक कोटी 90 हजार 201 रुपये देणगी संस्थानला प्राप्त झाल्याचे डोंगरे यांनी सांगितले. साईचरणी ऑनलाइन मिळालेली देणगी

17 मार्च ः 4 लाख 4 हजार 825,18 मार्च ः 3 लाख 14 हजार 727,19 मार्च ः 8 लाख 30 हजार 238, 20 मार्च ः 2 लाख 39 हजार 505, 21 मार्च ः 3 लाख 91 हजार 963, 22 मार्च ः 3 लाख 61 हजार 406, 23 मार्च ः 4 लाख 97 हजार 345, 24 मार्च ः 3 लाख 3 हजार 37, 25 मार्च ः 5 लाख 35 हजार 592, 26 मार्च ः 6 लाख 59 हजार 27, 27 मार्च ः 6 लाख 79 हजार 330, 28 मार्च ः 5 लाख 7 हजार 391, 29 मार्च ः 4 लाख 80 हजार 313, 30 मार्च ः 4 लाख 50 हजार 150, 31 मार्च ः 13 लाख 17 हजार 213, 1 एप्रिल ः 5 लाख 74 हजार 199, 2 एप्रिल ः 12 लाख 56 हजार 234, 3 एप्रिल ः 2 लाख 84 हजार 462 (आकडे रुपयांत)

