व्हिडीओ : कोल्हापुरातील बाल चित्रकारांची घरापासून ते चांद्रयानापर्यंतची दोस्ती...

कोल्हापूर - बाल-कुमारांच्या सळसळत्या उत्साहात आज शहर आणि जिल्ह्यातील 95 केंद्रावर पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स लिमिटेड प्रस्तुत आणि पॉवर्ड बाय लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हजारो विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले. दरम्यान, 'सकाळ'च्या कोल्हापूर आवृत्ती कार्यक्षेत्रातील एकूण 169 केंद्रावर स्पर्धा झाली. उभ्या, आडव्या, तिरप्या, नागमोडी रेषा कागदावर आकार स्पर्धेला प्रारंभ होताच विषयानुसार चित्र रेखाटन सुरू झाले. मनातील उमटणाऱ्या कल्पनांप्रमाणे उभ्या, आडव्या, तिरप्या, नागमोडी रेषा कागदावर आकार घेऊ लागल्या. मध्येच खोडरबरने खाडखोड सुरू झाली तर कोण वळणदार रेषा काढतच पहिला अर्धातास पूर्ण केला. त्यानंतर पुन्हा रंगपेटीतील रंग, ब्रश, आणि रंगाचे मिश्रण यांच्याशी दोस्ती करीत कलाविष्कार साकारला जावू लागला. तासाभरात कोणी कार्टुन, कोणी घरासमोरची शेकोटी तर कुणी अगदी चांद्रयानही साकारले

