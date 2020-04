पुण्यात अद्यावत अतिदक्षता विभागासाठी धडपडतोय सलगरेचा तरूण 

सलगरे( सांगली)-पुण्यातील "कोरोना' विषाणू विरुद्धच्या लढाईत मिरज तालुक्‍यातील सलगरे गावचे सुपुत्र व माजी आमदार विठ्ठल दाजी पाटील यांचे नातू सरसावलेत. बांधकाम व्यावसायिक आणि तेजराज कंन्ट्रक्‍शन कंपनीचे मालक तेजराज पाटील व त्यांचे बांधकाम व्यावसायिक मित्र यांच्या "क्रेडाई पुणे मेट्रो' संघटनेतर्फे पुणे महानगरपालिकेच्या शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालयात आधुनिक अतिदक्षता विभागाची उभारणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान यासंबंधीचा प्रस्ताव क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. तो नुकताच क्रेडाई पुणे मेट्रोचे प्रतिनिधी आय. पी. इनामदार व तेजराज पाटील यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांना सादर केला. यावेळी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल, मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि विद्युत विभागाचे अभियंता श्रीनिवास कंदुल आदी उपस्थित होते. याबाबत तेजराज पाटील हे "सकाळ' शी बोलताना म्हणाले, ""शिवाजीनगर पुणे येथील दळवी हॉंस्पिटल मधील अतिदक्षता विभागाच्या उभारणीसाठी सुमारे एक कोटी रुपये इतक्‍या निधीची आवश्‍यकता आहे. हा संपूर्ण निधी क्रेडाई पुणे मेट्रो च्यावतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असून अतिदक्षता विभागाच्या उभारणीला सुरुवात देखील झाली आहे. येत्या दोन आठवड्यात हे काम पूर्ण करण्यात येईल. अतिदक्षता विभागात खाट, व्हेंटिलेटर, डीफिलेटर, सक्‍शन मशीन, इसीजी मशीन अशा 40 अद्ययावत उपकरणांचा समावेश असलेल्या सुविधा उपलब्ध होतील. महापालिका क्षेत्रातील गरीब रुग्णांना कमी खर्चात उपचाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा या मागचा हेतू आहे.'' या वैद्यकीय सेवेबरोबरोच "लॉकडाऊन' मध्ये अडकलेल्या शाळा, कॉलेज, महाविद्यालयातील होस्टेल मधील विद्यार्थी, पोलिस आणि गरीबांना तेजराज पाटील आणि मित्र परीवारातर्फे दररोज दोन हजार जेवणाची पाकीटे देण्याचा उपक्रम राबविला जात आहे. आहेत.

