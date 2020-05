सलून, पार्लरवाले हतबल; म्हणतात जगण्याची सोय करा

सांगली ः लॉकडाऊनमध्ये सारेच हैराण आहेत. जगण्याचा संघर्ष सुरु आहे. सलून आणि पार्लर व्यावसायिकांनी या संकटात आमच्या जगण्याची सोय करा, असे आवाहन सरकारला केले आहे. त्यासाठी दरमहा पाच हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठवण्यात आले आहे. नाभिक तरुण हतबल झाला आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाले. सलूनमधून कोरोना पसरू नये, यासाठी महिन्याहून अधिक काळ सलून पूर्ण बंद ठेवले. आता काही ठिकाणी सलून सुरु केले आहेत, मात्र व्यवसाय नाही. फार मोजके लोक केस, दाढी करण्यासाठी येतात. सर्व समारंभ बंद आहेत. त्यामुळे लेडीज पार्लर ठप्प आहेत. शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी ग्राहक थांबला आहे. ऑफिस बंद असल्याने लोक दाढी वाढवून फिरत आहेत. या साऱ्याचा परिणाम या व्यवसायातील तरुण, महिला, ज्येष्ठ साऱ्यांवरच झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा गाढा रुतला आहे. अनेकांचे जगण्याचे वांदे झाले आहेत, उपासमारीची वेळ आली आहे. दिवसभर कमवावे तेंव्हा सायंकाळी चूल पेटते, अशी अनेकांची स्थिती आहे. या साऱ्याचा विचार करून सरकारने या घटकांना मदतीचा हात द्यावा. संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर मदत जाहीर करावे, अशी मागणी वीर शिवा काशिद जेन्टस्‌ अँड लेडीज पार्लर असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. अध्यक्ष पाडुरंग खंडागळे, सचिव गजानन साळुंखे, उपाध्यक्ष तानाजी वाघमारे, पांडुरंग शेडगे आदींनी याबाबतचे निवेदन दिले आहे.

