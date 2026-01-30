Sandalwood Investigation : वन विभागाच्या आवारातून चंदन चोरी; महिनाभरानंतरही चोरट्यांचा मागमूस नाही, तपासावर प्रश्नचिन्ह

कुपवाड : वन विभागाच्या आवारामधून झालेल्या चंदन वृक्षांच्या चोरीस काही दिवसांत महिना पूर्ण होतोय. अद्यापही अनोळखी चोरट्यांचा शोध लागला नाही. तपासाची संथ गतीने सुरू आहे. तपासी वन विभागाचे वनपाल सुधीर सोनवणे यांच्याकडून लवकरच सीसीटीव्ही फुटेज तपासू, कारवाई करू, एवढेच उत्तर मिळते. मात्र, वीसहून अधिक दिवस उलटूनही नेमके काय तपासले, याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस माहिती मिळत नाही..चार चंदनाची झाडे तोडून त्यांचे लहान तुकडे करून चोरी झाल्याचे समोर आलेले आहे. “शंभर पैकी वीस टक्के चंदन चोरीला गेले, उर्वरित ऐशी टक्के चंदन जागेवरून जप्त करून सुरक्षित ठेवले,” असा दावा वनविभागाकडून करण्यात येत आहे. .Sandalwood Theft : चार चंदन वृक्षांची चोरी की आतलीच मिलीभगत? कुपवाड वनविभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात.मात्र, ऐशी टक्के म्हणजे नेमके किती वजन, किती साठा व किती किंमत, याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. आकडेच उपलब्ध नसतील, तर जप्तीचा दावा कितपत विश्वासार्ह, असा प्रश्न उपस्थित होतो. .दरम्यान, सुट्टीच्या दिवशी शनिवार व रविवारी कार्यालय बंद असतानाही ठराविक वेळेत खासगी वाहने आवारात ये-जा करत असल्याची बाब पुढे आली आहे. ही वाहने कोणाची, कशासाठी येतात, याची नोंद आहे का, यावर तपास यंत्रणा गप्प आहे. .Sandalwood Theft : पंधरा दिवस उलटले तरी चंदनचोरीचा सुगावा नाही; कुपवाड वन विभागातील गूढ अधिकच गडद.पाठीमागील फटकातून चोरटे आतमध्ये आलेले असावेत, असे सांगितले जाते; पण चार झाडे बारीक पद्धतीने तोडताना अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था नेमकी काय करत होती, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. चंदनचोरी प्रकरणाचा तपास सुरू असून, मागील आठवडाभर व्याघ्र गणनेचे काम सुरू असल्याने तपासाला काहीसा विलंब झाला, संबंधितांचे जबाब घेण्याचे काम सध्या सुरू करण्यात आले आहे, तपास योग्य दिशेने सुरू असून लवकरच संशयित निष्पन्न होतील.- सुधीर सोनवणे , तपासी वनपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.