Sandalwood Investigation : वन विभागाच्या आवारातून चंदन चोरी; महिनाभरानंतरही चोरट्यांचा मागमूस नाही, तपासावर प्रश्नचिन्ह

Sandalwood Theft Probe : वन विभागाच्या आवारातून चंदन चोरी झाल्यानंतर समोर आलेल्या सीसीटीव्हीचा तपास, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि जप्त चंदनाच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
Forest department premises where sandalwood trees were allegedly cut and stolen.

सकाळ वृत्तसेवा
कुपवाड : वन विभागाच्या आवारामधून झालेल्या चंदन वृक्षांच्या चोरीस काही दिवसांत महिना पूर्ण होतोय. अद्यापही अनोळखी चोरट्यांचा शोध लागला नाही. तपासाची संथ गतीने सुरू आहे.  तपासी वन विभागाचे वनपाल सुधीर सोनवणे यांच्याकडून लवकरच सीसीटीव्ही फुटेज तपासू, कारवाई करू, एवढेच उत्तर मिळते. मात्र, वीसहून अधिक दिवस उलटूनही नेमके काय तपासले, याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस माहिती मिळत नाही.

