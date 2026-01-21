Sandalwood Theft : पंधरा दिवस उलटले तरी चंदनचोरीचा सुगावा नाही; कुपवाड वन विभागातील गूढ अधिकच गडद

कुपवाड : कुपवाड येथील वनविभागाच्या सुरक्षित आवारातून थेट चंदनाच्या झाडांची वृक्षतोड होऊन पंधरा दिवस उलटूनही चोरांचा माग न लागल्याने वन विभागाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.सामाजिक वनीकरण कार्यालयालगतच्या जागेत वाढलेल्या चार चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमागील गूढ अद्याप कायम आहे. तपासात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. .Raigad News : घातक कचऱ्यावरून खळबळ; पालीत वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनावर कडक निर्बंध!.विशेष म्हणजे, वन विभागाच्या आवारात कुलूपबंद फाटक, दिवसरात्र रखवालदार तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची व्यवस्था असतानाही चोरांनी रात्रीच्या वेळी चारही चंदनाची झाडे तोडून ती वाहनात भरून निर्धास्तपणे बाहेर नेल्याची चर्चा आहे. .इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होऊनही कोणालाच संशय येऊ नये, ही बाब अनेक शंका उपस्थित करणारी आहे. चंदनासारख्या मौल्यवान वृक्षांची चोरी ही किरकोळ घटना नसून, यामागे नियोजनबद्ध कट असण्याची शक्यता नागरिकांच्यातून व्यक्त होत आहे..Sangli Theft Cases : सांगलीत मंगळसूत्र चोरांची संख्या वाढली, भर बाजारात चोरांनी दिलं पोलिसांना आव्हान.घटनेनंतर कुपवाड वन विभागाने अनोळखी वृक्षतोड करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, तपासाची दिशा व प्रगती याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पंधरा दिवस उलटूनही आरोपी मोकाट फिरत असतील, तर विभागातील सुरक्षा यंत्रणा नेमकी कुठे अपयशी ठरली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. .सामान्य परिसर नव्हे, तर थेट वन विभागाच्या सुरक्षित आवारातूनच चंदनाची झाडे तोडली जाणे हे अंतर्गत माहितीशिवाय शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. चंदन चोरी, .महत्त्वाचे मुद्दे कुपवाड वन विभागाच्या सुरक्षित आवारातून चंदनाच्या झाडांची चोरी कुलूपबंद फाटक, रखवालदार व सीसीटीव्ही असूनही चोरी चोरी होऊन १५ दिवस उलटूनही आरोपींचा शोध नाही अनोळखींविरुद्ध गुन्हा दाखल; तपासाची दिशा अस्पष्ट नियोजनबद्ध कट व अंतर्गत माहितीचा संशय वन विभागाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.