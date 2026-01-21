पश्चिम महाराष्ट्र

Sandalwood Theft : पंधरा दिवस उलटले तरी चंदनचोरीचा सुगावा नाही; कुपवाड वन विभागातील गूढ अधिकच गडद

Forest Department Security : चंदनासारख्या मौल्यवान वृक्षांची चोरी ही पूर्वनियोजनाशिवाय शक्य नसल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. गुन्हा दाखल करूनही आरोपींचा माग न लागल्याने वन विभागाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह.
Stumps of sandalwood trees seen inside the secured forest department premises in Kupwad.

सकाळ डिजिटल टीम
कुपवाड : कुपवाड येथील वनविभागाच्या सुरक्षित आवारातून थेट चंदनाच्या झाडांची वृक्षतोड होऊन पंधरा दिवस उलटूनही चोरांचा माग न लागल्याने वन विभागाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे

